Bardock – Alone Against Fate – Dragon Ball Z: Kakarot DLC

Der DLC Bardock – Alone Against Fate für das im Jahr 2020 veröffentlichte Dragon Ball Z: Kakarot Videospiel erscheint schon übermorgen am 13. Januar. Zeitgleich folgt auch das Hauptspiel als Next Gen Version für die Xbox Series X und PlayStation 5.

Der Bardock – Alone Against Fate DLC

Die neuste Erweiterung ist einer von drei Teilen des zweiten Season Pass. Hier wird die Geschichte nachgespielt, wie Gokus Vater gelebt und gekämpft hat, sowie hinter die wahren Absichten von Frieza kam.

Es erwartet uns nicht nur ein Kampf gegen den Oberschurken, dessen Name zur Weißen Ware gehört, auch Dodoria hat seinen Auftritt und eine frei begehbare Welt ist zu sehen. Wir dürfen uns nicht nur über eine bekannte Origin Story zum Nachspielen freuen, sondern auch um einige Nebenaufgaben.

Zum Preis ist leider noch nichts bekannt. Die Erweiterung ist oder war zur Zeit der Erstellung des Beitrages noch nicht im Markt gelistet.

> Das Dragon Ball Movie Special auf Blu-ray.

Hier ist der Trailer zu Bardocks bitteren Leidensgeschichte.