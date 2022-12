Während Ihr Euch noch mit unserem spektakulären Adventskalender beschäftigen könnt, sind wir schon total in der Planung des kommenden Jahres. Was wird das neue Jahr denn so bringen? Nun, da gibt es ja bereits ein paar recht eindrucksvolle Filmvorschauen. Da wäre der nun veröffentlichte erste Teaser-Trailer zu Transformers: Aufstieg der Bestien doch mitunter anzuführen.

Paramount Pictures und Skydance erlauben uns einen ersten kurzen Einblick in das kommende Action-Spektakel. Unter der Regie von Steven Caple Jr. dürfen wir ein neues Abenteuer mit den beliebten Hasbro-Figuren erleben. Allerdings dauert es bis zum Kinostart noch eine Weile. Als Kinostart ist der 8. Juni 2023 vorgesehen.

Nach dem Drehbuch von Joby Harold, Darnell Metayer und Josh Peters versammeln sich namhafte Darsteller, wie etwa Ron Perlman, Peter Dinklage, Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe und Peter Cullen vor der Kamera.

Produziert wird der Film von Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto & Don Murphy und Michael Bay. Ausführende Produzenten sind u.a. Steven Spielberg, Brian Goldner und Dana Goldberg.

Mit Transformers: Aufstieg der Bestien beginnt eine völlig neue Transformers-Ära. So bekommen es die Autobots um Optimus Prime mit völlig neuen Arten von Transformern zu tun.

Laut der Pressemitteilung, nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine Reise um die Welt und durch die 90er-Jahre. Während die Autobots auf eine ganz neue Art von Transformern, die Maximals, treffen, geht der Kampf der verfeindeten Teams der Autobots und der Decepticons in die nächste Runde. Eine völlig neue Transformers-Ära wird eingeläutet.

Steven Caple Jr. (Creed II – Rocky´s Legacy) zeichnet für die Regie verantwortlich. Um ihn versammelt sich eine brandneue Besetzung, u.a. der Grammy-Gewinner Anthony Ramos (In the Heights, Hamilton) und die BAFTA-nominierte Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah).

Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen mit dem Teaser-Trailer zu Transformers: Aufstieg der Bestien:

Quelle: Paramount Pictures