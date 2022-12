NieR:Automata – Starttermin des Animes verkündet

NieR:Automata-Fans aufgepasst! Es ist schon länger bekannt, dass es einen Anime zu dem Action-Rollenspiel NieR:Automata (entwickelt von Platium Games) geben wird. Den Starttermin haben wir jetzt auch endlich! Auf Twitter wurde verkündet, dass die Anime-Adaption am 7. Januar 2023 im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Den entsprechende Trailer, um euch einzustimmen, findet ihr hier:

Zeitgleich auf Crunchyroll

Studio A1-Pictures realisiert NieR:Automata Ver 1.1a. Federführend dabei ist Ryouji Masayama – der hier Regie führte und das Drehbuch schrieb. Das Charakterdesign wurde von Jun Nakai beigesteuert und MONACA komponierte die Musik.

In den Sprecherrollen finden wir viele bekannte Stimmen wieder.

Yiu Ishakawa (bekannt als Mikasa in Attack on Titan) spricht YoRHa 2-gou B-Gata

Natsuki Hanae (bekannt als Ken Kaneki aus Tokyo Ghoul) spricht YoRHa 9-gou S-gata

Ayaka Suwa (bekannt als Eris in KonoSuba) spricht YoRHa A-gata 2-gou.

Crunchyroll wird die Serie im Simulcast ausstrahlen.

Randinfosmationen

Entwickelt von Platium Games, veröffentliche Square Enix das Spiel NieR:Automata im März 2017 für die Playstation 4 und Microsoft Windows. Im Juni 2018 folgte die Version für die Xbox One.