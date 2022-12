Karmesin und Purpur – Pokémon Sammelkarten Erweiterung angekündigt

Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch die jüngst erschienen Editionen Karmesin und Purpur ihr Set im Pokémon Sammelkartenspiel erhalten.

Karmesin und Purpur Set Erweiterung

Die nächste Erweiterung des Pokémon Sammelkartenspiels ist das gleichnamige Set zu den kürzlich erschienen Editionen Karmesin und Purpur auf der Nintendo Switch. Mit im Gepäck sind erste Designs der Booster, welche zum Glück ganz auf Frame-Drops und gruselige Animationen verzichten.

Karmesin und Purpur Booster 1 of 4

Außerdem ist diese Erweiterung das erste Set, welches noch während der Pokémon-Weltmeisterschaften 2022 vorgestellt wurde. Es feiert die Rückkehr der Spielmechanik der Pokémon-ex, die in jeder Entwicklungsphase auftauchen können und über hohe KP sowie mächtige Attacken und Fähigkeiten verfügen. Jedoch kann bei dem Verlust des Pokémon-ex der Gegner zwei Preise nehmen anstatt regulär einer.

Es kommen zudem einige Verbesserungen im Kartendesign auf uns zu, die mit diesem Set einhergehen. Die gelben Ränder sind jetzt grau, um sie den in Japan veröffentlichten Karten anzupassen. So soll das Kartenspiel einheitlicher werden und die Illustrationen noch besser zur Geltung kommen. Des Weiteren erscheinen Unterkategorien für Trainerkarten. Unterstützer, Item und Stadion sind in der linken oberen Ecke zu lesen, um sie in der Hand besser zu erkennen. Basis-Energiekarten haben ein weiteres Symbol in der rechten oberen Ecke und Erweiterungscodes und Sprachcodes ersetzen alle Karten mit Erweiterungssymbolen.