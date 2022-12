Games With Gold Januar 2023 – Mysteriös ins neue Jahr

Games with Gold Januar 2023 läutet das neue Jahr ein und folgende Titel erwarten uns. Den Anfang macht Iris Fall und Mitte des Monats auch Autonauts.

Games with Gold Januar 2023

Iris Fall verfügbar vom 1. bis zum 31. Januar.

Taucht ein in eine atemberaubende Welt voller Rätsel und Abenteuer. In der Rolle von Iris, einer mysteriösen schwarzen Katze, folgt ihr den Wegen von Licht und Schatten. Je tiefer Iris in das Labyrinth vordringt, desto besser erkennt sie die Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen. Die Kombination aus intuitiver Spielmechanik, herausfordernden Rätseln, dem einzigartigen monochromen Look und einem spektakulären Soundtrack schafft ein unvergessliches Abenteuer.

Autonauts verfügbar vom 16. Januar bis zum 15. Februar.

Das Universum gehört euch! Findet unbewohnte Planeten und errichtet eure eigenen Zivilisationen. Los geht es mit dem Sammeln von Stöcken und Steinen, mit denen ihr das Fundament eurer Siedlung errichtet. Mit der Zeit könnt ihr euch Roboter leisten, die beim Aufbau der Siedlungen helfen und immer intelligenter werden. Bringt ihnen das Fischen, Ernten und Kochen bei und erlebt, wie sie sich weiterentwickeln. Ehe ihr euch verseht, habt ihr eine ganze Zivilisation geschaffen, die eigenständig überleben kann. Erschaffe in dieser Simulation mit offenem Ende eine Welt, die von Automatisierung und Intelligenz getragen wird.

Ich allen Lesern einen guten Rutsch und Start ins neue Jahr!