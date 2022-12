Condor’s Nest: Für Fans von „Inglourious Bastards“

Wer Filme wie Inglourious Basdards abfährt, ist mit Condor’s Nest sicherlich gut bedient. Der Film verspricht nämlich eine rasante Mischung aus Weltkriegs-Action und Thriller. Auch, wenn es sich hierbei um einen Indie-Film handelt, scheint der Plot mit reichlich Action und abgefahrenen Szenen vollgepackt zu sein. Und: Es erwarten uns bekannte Gesichter.

Die Hauptrollen übernehmen Jacob Keohane (bekannt aus Helloween Kills) und Corinne Britti (Route 80). Neben diesen beiden recht unbekannten Schauspielern geben sich aber auch Hollywood-Veteranen wie Arnold Vosloo, Michael Ironside und Jackson Rathbone die Ehre. Ebenfalls werden Jorge García, Bruce Davidson und James Urbaniak zusehen sein.

Die Story von Condor’s Nest

Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg – genauer gesagt, im besetzten Frankreich. Der US-Bomberpilot Will Spalding (gespielt von Keohane) wird von der deutschen Luftabwehr getroffen und ist zu einer Notlandung auf offenem Feld gezwungen. Diesen ersten Schock aber können sie kaum richtig verarbeiten. Ein Trupp Wehrmachtssoldaten, geführt von SS-Oberst Martin Bach (gespielt von Vosloo) nimmt Spalding und seine Männer fest. Bach folgt aber nicht dem Protokoll und bringt seine Kriegsgefangenen ins Lager. Nein, er verhört sie noch vor Ort und Stelle, verlangt, die Pläne der Alliierten zu erfahren. Die einzige Antwort, die er aber von den amerikanischen Soldaten bekommt, ist Schweigen. Bach exekutiert die Soldaten einen nach dem anderen. Es ist bloß einem Zufall zu verdanken, dass Spalding der Exekution entkommen kann.

Zeitsprung nach vorn: Zehn Jahre nach Kriegsende sucht Spalding noch immer nach dem untergetauchten SS-Oberst Bach. Sein Ziel: Rache für den Tod seiner Männer nehmen. Er findet den Oberst mit Hilfe eines Mossard-Agenten (Ironside) und Leyna (Britti) in einem abgelegenen Flecken in Südamerika. Aber Bach ist nicht allein. Er hat sich mit einer ganzen Reihe von ranghohen Nazis dort versteckt, um im Verborgenen das 3. Reich wieder auferstehen zu lassen.

Kinostart

Condor’s Nest startet am 27. Januar 2023 in ausgewählten US-Kinos und wird dazu parallel ins nordamerikanische Streaming kommen. Wann wir in Deutschland in den Genuss kommen, Condor’s Nest zu schauen, ist bisher noch unklar.