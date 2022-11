The Pawn’s Revenge – Manga-Review

Koreanische Mangas sind aktuell angesagter denn je. Mit The Pawn’s Revenge von EVY kommt ein weiterer, spannender Manga nach Deutschland. Verlegt durch Carlsen – Hayabusa – in der Übersicht der Oktoberneuheiten bei Hayabusa haben wir bereits von The Pawn’s Revenge gesprochen.

Die Geschichte entführt den Lesenden in eine düstere Welt. Neben Kriminalität, Korruption und Prostitution, spielten hier Gewalt, Intrigen und natürlich Rache eine große Rolle.

Klappentext und Fakten

Klappentext:

„Je-oh arbeitet als Prostituierter. Eines Tages wird er zusammen mit einem anderen Mann von einem geheimnisvollen Typen entführt. Er setzt alles ein, um irgendwie aus seinem Gefängnis zu fliehen – er versucht sogar, seinen Peiniger zu verführen. Doch dieser lässt sich nicht so einfach täuschen.

Trotzdem schafft er es, dass sich Seong-rok etwas öffnet und Licht in die ganze Sache kommt.“

Allgemeines

Verlag Hayabusa (Carlsen) Format Softcover Zeichner EVY Seitenzahl 224 Preis 16,00 Altersempfehlung 18+

Vorab: Im gesamten Manga herrscht eine recht harte, harsche Wortwahl vor. Absehen vom Genre und den behandelten Themen im Manga ist das einer der Gründe, warum dieser Manga Lesern ab 18 Jahren empfolen wird.

Die Story und was uns erwartet

Anfangs bekommt man als Lesender mächtige Killing Stalking Vibes. Der Hauptcharakter Je-oh hat äußerliche Ähnlichkeiten mit Bum Yoon. Aber da enden die anfänglichen Ähnlichkeiten auch schon.

Im ersten Band der Manga-Serie lernen wir Je-oh und Seong-rok kennen. Beide Charaktere könnten nicht unterschiedlicher sein. Doch verbindet sie etwas, das auf den ersten Blick noch nicht sichtbar ist.

Sie begegnen einander auf merkwürdige Art und Weise. Je-oh wünscht sich nichts sehnlicher, als aus einem Leben herauszukommen, gerettet zu werden. Und genau diese Aufgabe übernimmt Seong-rok, indem er ihn entführt.

Statt sich zu fürchten, ist Je-oh ihm sogar dankbar. Er trägt vielleicht eine Fessel, aber er könnte sich nicht weniger darum kümmern. Viel eher nutzt er jede Möglichkeit, mit seinem Kidnapper Seong-rok zu flirten und ihm schöne Augen zu machen.

Schon bald entwickelt sich eine ganz eigene Dynamik zwischen Seong-rok (Auftragskiller) und Je-oh (ex-Prostituierter).

Kurzum: Mit The Pawn’s Revenge Band 1 erwartet den Lesenden ein spannender Thriller, der aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Man lernt während des Lesen quasi zwei Seiten derselben Medaille kennen.

Wenn auf jeden Fall eines feststeht, dann ist es Folgendes: Dieser Manga hat das Potential, etwas richtig Gutes zu werden!

Zu den Charakteren

Je-oh ist bei Weitem einer der interessantesten Charaktere, der mir im Laufe der letzten Jahre in einem Manga untergekommen ist. Statt sich mit seiner Situation einfach abzufinden, nutzt er jede Chance, aus dem Loch herauszukommen, in dem er sitzt. Mit Seong-rok eröffnet sich diese Chance.

Er ergibt sich seinem Schicksal nicht. Er fragt sich, warum er nicht einfach sterben darf oder kann. Die Antwort darauf: Er will nicht sterben. Was auch immer in seinem Leben auf ihn wartet, er will es erleben.

Seine lockere, oft großschnauzige Art bringt ihn nicht selten in eine Situation, in der die Menschen entweder überfordert oder schlichtweg angegriffen sind, von dem was er sagt. Je-oh besitzt keinen wirklichen Filter, wenn er den Mund aufmacht. Er weiß, was er will und weiß, wie er es bekommt (zum Leidwesend derjenigen, mit denen er es in dem Moment zu tun hat). Er hüllt sich in eine Opferrolle, die nach außen hin möglicherweise stimmen mag, die er innerlich aber nicht fühlt. Seong-rok sieht ihn anfangs als genau das: als Opfer. Es dauert nicht lange, bis er hinter das Schauspiel blickt.

Seong-rok auf der anderen Seite besticht nicht nur durch sein optisches Design und die damit stereotypische Rolle des Badboys. Im ersten Band erfährt man noch nicht viel von ihm und seiner Vergangenheit oder seinen Beweggründen.

Review zum Layout und Ausstattung

Ein paar Worte zum Layout

Man merkt dem Buchlayout an, dass es sich ursprünglich um einen Webtoon gehandelt hat. Anders, als man es von japanischen Manga gewohnt ist, befinden sich hier nicht viele Panels auf seiner Seite.

Das ist an und für sich kein Problem. Auf der anderen Seite bedeutete das aber auch, dass die Story somit in sehr vielen Bänden verarbeitet werden muss. Der Webtoon hat auf Lezhin aktuell 49 Kapitel – in einem Band werden etwa 5 Kapitel abgedeckt. Und noch ist die Geschichte nicht abgeschlossen. Das heißt also: Auf uns werden noch einige Bände warten!

Ausstattung des Mangas

Der erste Band kommt in als Softcover daher. Mattes Papier mit glänzendem Foliendruck auf Titel und Verlags-Logo. Das Papier ist schön griffig und fühlt sich verdammt gut an. Selbst die Seiten sind nicht auf dünnem Papier gedruckt.



Koreanische Mangas sind ohnehin ein Spezialfall. Sie sind vollfarbig. Das mag in erster Linie daran liegen, dass sie oft als Webtoons angelegt sind. In der Softcover- oder generell als Buchausgabe macht das aber noch einmal etwas mehr her. Wir haben vollfarbige Seiten, auf dickem Papier und halten damit ein hochwertiges Druckerzeugnis in den Händen. Hierzu kommt, dass in der Erstausgabe auch ein kleines Extra enthalten ist, das die gesamte Ausgabe noch einmal ein kleines bisschen mehr aufwertet.

Es handelt sich hierbei nicht um ein Rezensionsexemplar, das von dem Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Jegliche Einflussnahme durch den Verlag ist ausgeschlossen.