God of War Ragnarök – Parenting like Kratos

Huh. Nun ist es also bald soweit. Der November ist endlich da und damit auch die Veröffentlichung von God of War Ragnarök. Dass es kaum einen besseren Vater als Kratos gibt, finden auch Ben Stiller, Le Bron James und John Travolta. Jedenfalls wenn es nach dem kürzlich veröffentlichten neuen Trailer geht, der durchaus den Titel „Parenting like Kratos“ tragen könnte.

Neben dem kleinen Zwist, wer dem God of War nun doch am Ähnlichsten ist, wären alle drei Stars gerne wie Kratos oder wenigstens so gut Erziehungsfragen. Eben Parenting like Kratos. Aber seht Euch das kleine Schmunzelstück doch einfach selbst an:

God of War Ragnarök erscheint exklusiv auf PlayStation 4 und PlayStation 5 am 9. November 2022.

Quelle: Sony Interactive