Das Update für Nintendo Switch Sports steht in den Startlöchern

Nachdem im Sommer das versprochene Update hinsichtlich der Bewegungssteuerung unter Verwendung des Beingurts bereits für jede Menge Spaß in Nintendo Switch Sports sorgte, lässt das nächste Update noch auf sich warten. Mittlerweile lässt das schlechter werdende Wetter den nahenden Winter bereits erahnen. Ebenso ist nun ein Hinweis im japanischen YouTube-Kanal von Nintendo aufgetaucht, der uns vermuten lässt, dass auch das Update für Nintendo Switch Sports in den Startlöchern steht.

In der letzten Nintendo Direct wurde das große Update, welches uns auch noch die Sportart Golf ins heimische Wohnzimmer bringen soll, für „diesen Winter“ versprochen.

Nun ist in Japan ein Werbetrailer aufgetaucht, der bereits mit der Sportart Golf das Spiel bewirbt.

Obwohl auch im Trailer kein konkretes Datum für das Update genannt wurde, könnte die Veröffentlichung, zumindest in Japan, kurz bevorstehen. Wann genau es in unseren Gefilden so weit ist, steht also auch noch nicht fest.

Nun, der Winter ist ja nicht mehr allzu weit. Bleibt also zu hoffen, dass wir auch schon bald die virtuellen Bälle über den gepflegten Golfrasen in Nintendo Switch Sports kloppen dürfen. Sobald wir mehr Hinweise oder noch besser, das genaue Datum erfahren, teilen wir wieder gerne unsere Informationen mit Euch! Also, bleibt uns weiterhin gewogen.

Quelle: Nintendo