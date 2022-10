Games With Gold Oktober 2022 – Das sind die zwei Titel

Games with Gold Oktober 2022 kommt in diesem Monat mit nur zwei Spielen daher, statt mit 4. Das dürfte wohl daran liegen, dass Gold im Game Pass enthalten ist und wir dort ohnehin eine gigantische Spielauswahl haben. Vielleicht ist dies ein Anzeichen dafür, dass das Servicemodell schon bald verschwindet.

Games with Gold Oktober 2022

Windbound verfügbar vom 1. bis zum 31. Oktober.

Ihr schlüpft in die Rolle der Kriegerin Kara, die auf hoher See von einem schweren Sturm erfasst und von ihrem Stamm getrennt wird. Der wilden See hilflos ausgeliefert, werdet ihr an die Küste der Verbotenen Inseln, einem geheimnisvollen Paradies, gespült. Mit einem eisernen Überlebenswillen stellt ihr lebenswichtige Werkzeuge und Waffen her. Wenn ihr die Inseln und ihre versteckten Ruinen erkundet, enthüllt ihr die Geheimnisse der Vergangenheit und erhaltet vielleicht sogar einen Einblick in die Zukunft. Löst die zugrundeliegenden Mysterien und vielleicht findet ihr mehr, als nur den Weg nach Hause.

Bomber Crew Deluxe verfügbar vom 16. Oktober bis zum 15. November.

Lasst euch von der Macht des Metals inspirieren und tretet den Zombies gehörig in den Hintern! In eurem aufgemotzten Cadillac – dem Gundillac – begebt ihr euch auf einen postapokalyptischen Highway to Hell voller marodierender Untoter und kampflustiger Milizen. Double Kick Heroes kombiniert in 30 abgefahrenen Levels rasantes Shoot’em Up mit Rythmen, die echtes Ohrwurmpotenzial bieten.

