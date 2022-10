25 Jahre Panini Comics – Verlag feiert ein Vierteljahrhundert

Mit den Heften X-Men #1 und Spider-Man #1 erschienen 1997 die ersten echten Marvel-Comics bei Panini. Diese Hefte waren Teil der Geburtsstunde der Marke Panini Comics, auch wenn die erst später offiziell eingeführt wurde. Um dies zu feiern, veranstaltet der Verlag am 29. Oktober in Zusammenarbeit mit Comic-Shops und Buchhandlungen deutschlandweit den Panini Comics Celebration Day.

25 Jahre Panini Comics – Das ist eine Zahl!

Nach Gründung des Panini Comics Labels gelang es dem Verlag im Jahr 2001, die beiden großen US-Superhelden-Lizenzen DC und Marvel hierzulande unter einem Dach zu vereinen. 2003 erweiterte Panini mit der Übernahme von Dino Comics das eigene Portfolio um weitere Facetten. Darunter gehört das Star Wars Universum seitdem dazu.

25 Jahre Panini Comics feiert der Verlag seit der Veröffentlichung den ersten Marvel-Heften. Mit den Superhelden, Star Wars, zahlreichen Mangas, Graphic Novels, Cartoon-Bänden, Alben und Eigenproduktionen, welche unter anderem die Max-und-Moritz-Publikumspreisträgerin dieses Jahres, Daniela Schreiter und ihre Schattenspringer-Reihe, hervorbrachten, gehört der Panini Verlag heute zu einer der größten Comic-Anbieter Deutschlands.

Der Celebration Day

Panini wird auch in Zukunft mit Hingabe und Nerdtum seinen Beitrag zur Comic-Kultur in Deutschland beitragen. Sie bedanken sich bei den Fans für 25 Jahre Treue und feiern diesen Geburtstag am 29.10. mit dem Panini Comics Celebration Day. In den teilnehmenden Comic-Shops gibt es an diesem Tag (nur solange der Vorrat reicht) Jubiläums-Comics gratis. Des Weiteren einen Gratis-Marvel-Kalender, viele Giveaways und für die Sammler noch einige Specials als Exklusive-Kaufangebote.

> Unsere Comic Reviews.

Als Gratis-Comics gibt es Abenteuer von:

Black Panther

Spider-Man

Batman

Star Wars

The Scorched

Den Manga Die Nacht hinter dem Dreiecksfenster

Die exklusiven, limitierten Jubi-Variant-Cover-Ausgaben für Sammler umfassen:

Spider-Man 54

X-Men

Batman 66

Batman – Detective Comics 63

Star Wars 87

Den Manga Night of the living Cat.

Wir wünschen allen Besuchern des Events in den teilnehmenden Geschäften viel Spaß.