Crazy Racer „You Suck at Parking“ startet durch

Der crazy Racer „You Suck at Parking“, frisch präsentiert auf der Xbox Booth der gamescom 2022 parkt schon bald auf PC und Xbox ein.

Entwicklerstudio Happy Volcano hat heute das Erscheinungsdatum für das Rennspiel mit dem besonderen Clou bekannt gegeben. Bereits ab dem 14. September 2022 könnt Ihr Euch auf PC und Xbox (auch auf Game Pass) beim Einparken ausprobieren. Im kommenden Jahr folgt dann die Veröffentlichung auf Nintendo Switch und PlayStation.

You Suck at Parking umfasst sowohl Einzelspieler- als auch Online-Multiplayer-Modi. Angepriesen wird es als „das extremste Einparkerlebnis der Welt“. Es ist nämlich wirklich das einzige Rennspiel, bei dem das einzigartige Ziel darin besteht, anzuhalten. Gegen die Uhr gilt es mit den verrücktesten Manövern in die Parklücken zu donnern.

You Suck at Parking

In 60 wilden Mehrspieler-Level und rund 100 Solo-Level mit ständig steigendem Schwierigkeitsgrad hat der Top-Down-Racer allerhand zu bieten. Der Multiplayer ist außerdem plattformübergreifend. Die Entwickler haben bereits jetzt angekündigt, die Level alle zwei Wochen zu aktualisieren. Es sollen laut Pressemitteilung „solange neue Level geliefert werden, bis die Sonne die Erde verschluckt„.

„Es ist großartig, nach all der Aufregung, die wir in den letzten Monaten bei den Spielern gesehen haben, öffentlich einen Starttermin festlegen zu können“, sagt David Prinsmel, Game Director. „Tatsächlich gibt es jedoch noch weitere Neuigkeiten. Halte die Augen offen und die Handbremse fest angezogen.“

Die kostenlose Demo des Spiels könnt Ihr bereits via Steam anspielen. Diese Demo bekommt demnächst auch ein Update. Enthalten sind dann brandneuen Level, die zum Bauen hinzugefügt werden.

Im kommenden Jahr wird es über Fireshine Games außerdem eine physische Ausgabe des Spiels für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox geben.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

You Suck at Parking erscheint am 14. September 2022 auf PC und Xbox (einschließlich Game Pass auf beiden Plattformen). Die Veröffentlichung auf Nintendo Switch und PlayStation erfolgt dann im Jahr 2023. Vorbesteller auf Xbox erhalten derzeit noch einen Vorbestellerrabatt von 20 %. Regulär kostet das Spiel 19,99 €.

Quelle: PM Happy Volcano