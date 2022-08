gamescom 2022 – Das Xbox Line Up, Programm und mehr

Spannende Inhalte von Xbox erwarten euch auf der gamescom 2022. Alle Anspielmöglichkeiten sowie Informationen zu den zahlreichen Spielen der Xbox Game Studios und Livestreams samt Community-Veranstaltung in einem Artikel zusammengetragen.

Xbox auf der gamescom 2022

Die Booth

In diesem Jahr findet ihr die Xbox Booth wie gewohnt in Halle 8 am Stand B51/C58. Dort warten 36 Spielstationen mit zahlreichen Titeln, die schon bald erscheinen auf euch. Viele davon bereits am Tag ihrer Veröffentlichung im Xbox Game Pass.

Neue Spiele und Updates der Xbox Game Studios:

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Age of Empires IV (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Neue Spiele von Partnern anderen Studios:

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Disney Dreamlight Valley (Gameloft)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Inkulinati (Yaza Games / Daedalic Entertainment)

Last Case of Benedict Fox (Plot Twist Games / Rogue Games)

Lies of P (Neowiz)

Lightyear Frontier (Frame Break)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

You Suck at Parking (Happy Volcano)

Als Besucher der Xbox Booth habt ihr außerdem die Gelegenheit, die neue Xbox App auf einem Smart TV von Samsung auszuprobieren. Xbox möchte alle Menschen befähigen, frei zu entscheiden, welches Spiel sie spielen, mit wem sie es spielen und auf welchem Gerät sie es spielen.

Noch mehr auf der Booth

Aktivitäten auf der Xbox Booth

Neben der Chance, die neuesten Spiele selbst auszuprobieren, inszeniert ihr euch als Videospielheld in einzigartigen Umgebungen:

Stellt euch der Broodmother, einer fünf Meter großen Spinne, die sich darauf freut, ein Selfie mit euch zu machen.

Geht mit Sea of Thieves über die berühmte Planke.

Bekämpft die Piglins mit Minecraft Legends.

Erobert das Schlachtfeld mit Age of Empires IV.

Erlebt das erste Mal Vasco, den Robotergefährten aus Starfield, in Lebensgröße und macht ein Foto mit ihm

Barrierefreiheit auf der Xbox Booth

Xbox ist davon überzeugt, dass Spiele sicher, inklusiv und für alle zugänglich sein müssen. Auf der Xbox Booth sind Xbox Adaptive Controller auf Anfrage verfügbar – alle Bereiche des Standes sind für Personen in einem Rollstuhl zugänglich. Vor Ort warten außerdem Dolmetscher für Amerikanische Gebärdensprache (ASL), Britische Gebärdensprache (BSL) und Deutsche Gebärdensprache (DGS) sowie „Here to Help“-Mitarbeiter, um allen Besuchern dasselbe, außergewöhnliche Spielerlebnis zu ermöglichen.

Grün wird noch mehr grün

Nachhaltigkeit und Xbox

Als offizieller Partner von „gamescom goes green“ leistet Xbox einen freiwilligen Klimabeitrag an Partner-Organisationen und gleicht den CO2-Fußabdruck aus, der durch die Messe entsteht. Bei der Planung, der Betreuung und dem Abbau des Xbox-Standes verschreibt sich Xbox der Abfallvermeidung. All dies ist Teil der Verpflichtung von Xbox gegenüber der Community und der Branche, aktiv daran zu arbeiten, die Umweltauswirkungen auf verantwortungsvolle Weise zu reduzieren.