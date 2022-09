Tencent erhöht Anteil an Ubisoft

Tencent hat in den vergangenen Monaten viele Unternehmen aus der Gamingbranche aufgekauft oder sich mit großen Summen beteiligt. Zur letzteren Kategorie gehört auch das französische Unternehmen Ubisoft. Nun hat der chinesische Technologie-Riese Tencent den Anteil an Ubisoft massiv erhöht.

Ubisoft ist im Laufe der Jahre bereits mehrfach in finanzielle Probleme geraten. 2018 sah sich Ubisoft einer feindlichen Übernahme von Vivendi gegenüber. Jedoch gelang es der Familie Guillemot den Übernahmeversuch zu verhindern. Inzwischen hatte auch Tencent auf das Unternehmen ein Auge geworfen. Das Ergebnis ist die Investition von 300 Millionen Euro von Tencent in die Firma Guillemot Bros. Diese wird von den Mitbegründern von Ubisoft geführt und hält einen Anteil von 49,9 % an dem Unternehmen.

Aufgrund der Investition ist Tencent lediglich an der Gesellschaft beteiligt, die den größten Geschäftsanteil an Ubisoft besitzt. Ein Vorstandssitz ist mit dieser Beteiligung nicht beinhaltet.

NEWS: Tencent is NOT buying Ubisoft. But it is investing heavily in the company, announcing a new €300 million (about the same in $$) investment—49.9% stake—in Guillemot Bros, the company run by Ubisoft’s co-founders that has the largest stake in Ubisoft.

Darüber hinaus darf Tencent seinen Anteil an Ubisoft auf 9,99% mehr als verdoppeln, obwohl das Unternehmen seine Aktien fünf Jahre lang nicht verkaufen kann. Nach der Investition wird der chinesische Mischkonzern auch mehrere Ubisoft AAA-Titel des Publishers nach China bringen. Spezifische Details sind allerdings diesbezüglich noch nicht bekannt.

Allerdings dürfte der vergrößerte Einfluss auf Ubisoft auch in der Anfang August angekündigten Partnerschaft von Tencent und Logitech eine Rolle spielen. Am 2. August 2022 gaben beide Unternehmen ihre Partnerschaft zur Entwicklung einer neuen Cloud-Gaming-Handheld-Konsole bekannt. Die geplante Veröffentlichung soll sogar noch in diesem Jahr erfolgen.

Die neue Konsole wird die Hardware-Expertise von Logitech G mit der Expertise von Tencent Games im Bereich Software-Services kombinieren. Darüber hinaus arbeitet Logitech mit den Cloud-Streaming-Teams Xbox Cloud Gaming und Nvidia GeForce Now zusammen. Als einer der erwarteten Cloud-Gaming-Dienste könnte nun auch Ubisoft+ auf der neuen Handheld-Plattform zum Einsatz kommen. Doch davon war Anfang August noch nicht die Rede. Damals wurde nur die Partnerschaft bekannt gegeben.

We’re thrilled to announce an official partnership with @TencentGames to bring a cloud gaming handheld to market later this year that will support multiple cloud gaming services.

Be the first to learn more by registering for developments updates: https://t.co/tfAmQMTKCD pic.twitter.com/dNfmuKIz3w

— Logitech G (@LogitechG) August 2, 2022