Super Mario – Seine größten Abenteuer – Manga Review

Super Mario – Seine größten Abenteuer Inhaltsangabe: „Mario und Luigi gehen mit ihren Freunden auf Entdeckungsreise durch die bunten Welten der Super Mario-Videospiele. Egal ob am Boden, in luftigen Höhen oder im Weltall – für Mario & Co. ist kein Weg zu weit! Voller Tatendrang sammeln sie Münzen und Powersterne und überwinden fiese Widersacher wie Kettenhunde oder Riesen-Blooper. Dabei erleben sie allerhand spritzige und bombastische Überraschungen!“

Manga: Yukio Sawada

Übersetzung: Sascha Mandler

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (14.09.2022)

Preis: 7,50 Euro

Ausstattung: Nachwort, Bonusinfos zum Mangaka

Über Super Mario – Seine größten Abenteuer

Mario Mario, wie Nintendos Held bürgerlich heißt, feierte sein Debüt 1981 in dem Arcadespiel Donkey Kong von 1981. Sein erstes eigenes Spiel erschien 1985 auf der japanischen Famicom, welche wir hierzulande als Nintendo Entertainment System kennen. Selbstverständlich gehört eine Figur, die so sehr polarisiert, auch gefranchised. Bereits Mitte der 80er, als die ersten Mario Videospiele auf dem Markt erschienen, schrieb Yukio Sawada Manga Adaptionen zu den Abenteuern des beliebten Klempners. In diesem Band finden sich 10 seiner liebsten Kurzgeschichten wieder, die er in seiner langen Zeit als Mangaka gezeichnet und geschrieben hat.

Super Mario – Seine größten Abenteuer erzählt zehn kurze Geschichten über den Nintendo Helden Mario und seiner Clique. Diese verteilen sich auf den jeweiligen Kapiteln und sind mit dem jeweiligen Serientitel, wie Paper Mario oder Super Mario Sunshine beschriftet. Die Geschichten bauen dabei auf Klamauk und beschäftigen sich mit Marios Freunden und Feinden. Die Kurzgeschichten spiegeln eine Mischung aus Level-Vorlage und eigene Ideen von Sawada wider.

160 Seiten Spaß mit dem charmanten Klempner. Der Manga beinhaltet 10 lustige Episoden zu der beliebten Videospielreihe von Nintendo.

Eindruck

Super Mario – Seine größten Abenteuer kommt im 13 x 126 x 189 mm Taschenbuch daher. Sowohl Vorder- als auch Rückseite sind teilweise mit goldglänzende Schriften, Banner und Krone bedruckt. Das Cover ist schlicht gehalten. Zu sehen gibt es die Hauptfigur, wie sie aus der berühmten grünen Röhre springt. Es fällt zudem auf, dass das Emblem mit der Aufschrift „OFFICIAL NINTENDO LICENSED PRODUCT“ fehlt. Dieses ist nämlich auf den Zelda Mangas zu sehen und sogar auf dem englischen Ableger für den amerikanischen Markt. Ob dies an den Gründen liegt, die ich in den folgenden Absätzen erläutere?

Der Manga ist darauf ausgelegt, lustige Geschichten mit und von den Bewohnern aus Mushroom Kingdom zu erzählen. Die Gags drehen sich hauptsächlich um Wortwitze, anspucken und anpinkeln, Slapstick und mehr. Zu Anfang dachte ich, dass hier auf Teufel komm raus versucht wird lustig zu sein, aber weit gefehlt. Für die Art Humor gibt es in Japan sogar ein Genre namens Gyagu. Es kann möglich sein, dass wir aufgrund unserer Sitte und Geschmack von Humor deswegen bisher auf eine Veröffentlichung der Super Mario Mangas im westlichen Markt verzichten mussten.

Aber abgesehen davon, dass die Gags sehr kindisch sind und die Wortwitze so schlecht wie meine, wenn ich meine Freunde quäle beginnt der Manga mit einem echten Schocker. Er beginnt mit Kapitel 0, welcher von Old Mario handelt. Dieses Kapitel findet sich in der englischen Ausgabe am Ende mit einem elterlichen Hinweis wieder. In der deutschen Fassung hält die depressive Geschichte eines alten und verbitternden Mario in Verbindung des verstorbenen Vaters von Yukio Sawada Einzug auf den ersten Seiten. Dies zieht einen ganz schön runter und passt so gar nicht in die Pilzwelt.

Die Zeichnungen erinnern leicht an den Chibi Stil, nur eben mit gewöhnungsbedürftigen Gesichter. Sie erinnern mich leicht an die M&Ms Figuren aus der Werbung. Mehr als merkwürdig sind zu dem die Emotionen im Gesicht, den egal, ob beispielsweise Luigi glücklich ist oder ängstlich. Er läuft mit den bekannten „^^“ Dächeraugen durch die Panels.

Fazit

Ich konnte mit dieser Ausgabe leider nichts anfangen, da ich vermutlich mir etwas anderes darunter versprochen hatte. Weil auch ich an den europäischen Markt als Kind gebunden war, waren auch mir vorher die Geschichten von Yukio Sawada nicht vertraut. Mit dieser Kollektion aus 10 Kurzgeschichten können Leser eher etwas anfangen, die mit Gyagu und dem japanischen Humor vertraut sind. An der Stelle kann Mario bedauerlicherweise nicht nach allen Sternen greifen.

Super Mario – Seine größten Abenteuer vom TOKYOPOP Verlag ist bereits erhältlich und kostet 7,50 Euro.

Bildquelle: © Yukio Sawada, TOKYOPOP