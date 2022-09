Ranma 1/2 – New Edition 01 – Manga Review – Verwunschene Quellen

Ranma 1/2 – New Edition Inhaltsangabe: „Ranma Saotome ist ein ganz normaler Teenager, abgesehen von seinen hervorragenden Kampfkünsten… und dieser einen merkwürdigen Sache: Er verwandelt sich in ein Mädchen, sobald er mit kaltem Wasser in Berührung kommt. Aber als ob das noch nicht genug wäre, hat sein Vater seine Verlobung für ihn arrangiert. Gar nicht so leicht für Ranma, denn seine zukünftige Verlobte ist begehrt – genau wie sein weibliches Ich.“

Manga: Rumiko Takahashi

Übersetzung aus dem englischen: Frank Neubauer

Veröffentlichung: Bereits erhältlich! (10.09.2022)

Preis: 12,00 Euro

Ausstattung: Bonus Biografie der Kämpfer und Interview mit Takahashi

Über Ranma 1/2 – New Edition

Die Reihe mit dem jungen Kampfkünstler, der bei Kaltwasser Kontakt zu einem Mädchen wird, startete im September 1987 im Shōnen Sunday. Es war bereits das dritte große Projekt von Rumiko Takahashi, welches noch vor Inu Yasha das Licht der Welt erblickte. Die Story kommt auf insgesamt 38 Bände, wobei die letzte Ausgabe im Februar 1996 erschien. Im Jahr 1989, noch während an dem Manga gearbeitet wurde, lief der Anime über die Flimmerkiste. Zur deutschen Erstausstrahlung kam es 2002 auf RTL 2, wodurch den meisten der Name ein Begriff ist.

Ranma 1/2 – New Edition erzählt die Geschichte des Kampfkünstlers namens Ranma Saotome. Durch einen Vorfall in China verwandelt er sich bei kalten Wasser in ein Mädchen und bei heißem zurück in einen Jungen. Sein Vater hat unterdessen eine Verlobung arrangiert mit einer der Töchter seines alten Freundes. Problem nur, dass die Jüngste unter ihnen (Akane) ein Problem mit Männer hat, aber Frauen in Ordnung sind.

Die Romcom wird aber noch verzwickter, da Akane auf einen Doktor steht, er wiederum auf die größere Schwester. Ein Schüler liebt Akane und hasst den männlichen Ranma, aber liebt die weibliche Ranma und weiß nichts davon, dass es sich dabei um die gleiche Person handelt. Pfiffige Leser merken sicher anhand meiner Beschreibung, dass der Manga für großes unterhaltsames Liebeschaos sorgt. Ach, und unser Held/in ist nicht der/die Einzige, welche die verwunschenen Quellen verfluchten.

Im Doppelpack mit 346 Seiten ist die Neuauflage ein richtiger Oschi mit langanhaltendem Lesespaß und ein paar Bonusseiten als Fanservice.

Eindruck

Ranma 1/2 – New Edition macht von außen einen guten Eindruck. Online wirkt das Cover Lachsrot, doch physisch ist es mehr rosa und behält damit den Charme, der Erstauflagen. Ich hätte noch gesagt den weiblichen Touch, aber excuse me wir haben 2022. Geschlechterspezifische Zuordnungen sind out! Der Hintergrund ist matt gehalten, dafür sticht der Druck der Figuren hervor, der im Hochglanz reflektiert. Innerhalb des Buches finden sich Story und Bonusseiten wieder. Hinzukommen ein paar Seiten zu Mangas aus dem Egmont Sortiment. Nur verstehe ich nicht, dass Logo und Weblinks pro Werbung eine Seite einnehmen.

Die Handlung ist noch genauso gut wie damals, als sie es nach Deutschland schaffte. Die Dialoge sind einfach gehalten und dadurch liest sich das Stück sehr flott und angenehm. Es macht vor allem Spaß ihn zu lesen durch die frechen aber auch teilweise liebevollen Sprüche von Akane und dem jungen Saotome. Zumal Ranma in der weiblichen Version ziemlich austeilen kann und sich ihren Reizen durchaus bewusst ist. Der Kniff mit dem Liebeschaos zwischen den Figuren und Geschlechtern geht voll auf. Zwar baut der Manga auf dem chinesischen Kung-Fu auf, aber dies spielt letztlich nur eine Nebenrolle.

Ich frage mich, ob ich den Manga in der heutigen Zeit dem Gender-Genre zuordnen könnte. Schließlich ist sich Ranma ihres weiblichen Körpers durchaus bewusst und weiß damit umzugehen. Zwar sucht (er) nach eine Lösung des Fluches, ist aber nicht komplett abgeneigt gegen sein weibliches Ich. Die Geschichte ist auch nicht so erzählt, dass er selbst hilflos ist oder jedes Mal geil auf seinen eigenen Körper ist. Ich würde sagen, dass er ein sehr souveräner Charakter ist und es (sie) sympathisch macht, wenn die männliche Seite hervorscheint und nackt durchs Haus irrt. Ja, es gibt viele Nacktszenen.

Fazit

Gibt es den Mankos an der New Edition? An dem Manga habe ich ehrlich gesagt nichts auszusetzen. Ich liebe die Story seit ich sie auf RTL 2 sah und bin auch mit der fortlaufenden Handlung vertraut. Ich kann euch versichern, dass er sein Unterhaltungs-Niveau hält. Der Preis ist der einzige Kritikpunkt, welchen ich erwähnen könnte. 12 Euro sind sehr happig im Vergleich zu einem Massiv Manga von Carlsen bei dem 500 Seiten für 10 Euro geboten sind. Zu meinem Schlusswort kann ich nur sagen, dass ich dieses gute Stück uneingeschränkt jedem empfehlen kann und die Story auch perfekt für Einsteiger ist.

Ranma 1/2 – New Edition vom Egmont Verlag ist bereits erhältlich und kostet 12,00 Euro.

Vielen Dank an Egmont für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: © Rumiko Takahashi, Egmont