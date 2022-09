NHL 23 Gameplay Trailer – Die neuen Features auf dem Eis

Vor nicht allzu langer Zeit wurde ein NHL 23 Gameplay Trailer von EA veröffentlicht. Dieser zeigt, dass einmal mehr sich einiges an Gameplay und Authentizität des Sports im kommenden Ableger getan hat. Wir bekommen also nicht einfach nur eine neue Zahl, sondern ein neues Spielgefühl!

NHL 23 Gameplay Trailer – Die Neuerungen vorgestellt

In dem Video wird die neue Funktion Last Chance Puck Movement vorgestellt. Diese bietet die Möglichkeit, bei einem Tackle noch schnell den Puck an einen anderen Spieler abzugeben, ohne diesen zu verlieren. Zu sehen ist, wie diese Mechanik auch beim Springen und Stockziehen funktioniert.

Hinzukommen auch neue Strategien. Durch sie könnt ihr die Aufstellung ändern und den Spielern wichtige Rollen zuteilen. Wahlweise dürft ihr auch den Torhüter für einen weiteren Feldspieler vom Eis schicken oder ihn im Tor lassen und den Sack zu machen.

X-Factors ist natürlich zurück und steht im Mittelpunkt des Spieles. Da dürfen neue Fähigkeiten nicht fehlen. Spieler können jetzt einen Flippass über das Tor vorführen und für überraschende Tore sorgen. Mit der Spielerin Sarah Nurse (Canada National Player) zeigt das Video eine weitere Fähigkeit namens Relentless zu deutsch unerbittlich und ist besonders im Zweikampf von Vorteil.

Zu guter Letzt hat der Goalie ein Update bekommen. Neue Bewegungen und Berechnungen im Hintergrund sollen dafür sorgen, dass das Tor klüger und agiler geschützt bleibt.

> Review zum 22. Titel.

Nach weiteren Kleinigkeiten und dem Community Feedback wird noch auf ein Showcase in diesem Monat hingewiesen, welcher noch mehr Gameplay präsentiert.

Das Spiel ist ab 11. Oktober für Xbox One und die Series, sowie PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Plattformübergreifende Matches sind ebenfalls möglich, allerdings nur beschränkt. Es treffen nur aufeinander Last Gen gegen Last Gen und Next Gen gegen Next Gen. Vorbesteller bekommen sogar ein Teambuilding-Choice Pack für den HUT-Modus!

Hier ist der NHL 23 Gameplay Trailer.