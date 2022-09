Evil West – Vorbestellungen und neues Gameplay-Video

Evil West aus dem Hause Flying Wild Hog steht nun für Vorbesteller bereit und hat ein neues Gameplayvideo erhalten. Das Spiel erscheint am 22. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC und bietet euch heute in aufrgenden 12 Minuten einen Einblick in das Gameplay und die Cutscenes. Gezeigt wird ein früher Level aus der Geschichte von Evil West und zeigt auch einen zusätzlichen Bosskampf.

Über Evil West:

Die heutige 12 Minuten Vorschau zeigt einen frühen Level und gewährt Einblick in das Gameplay und Details was den Erzählstil betrifft. Außerdem werden Charaktere in den Zwischensequenzen vorgestellt.

Entdeckt eine Cowboys-treffen-historische-FIguren-treffen-Gothic-Horror-Welt voller politischer Intrigen und vertuschten Vampir-Vorfälle. Mittendrin der Revolverheld Jesse Rentier und die Vampirjäger-Organisation seines Vaters, das Rentier Institut. Springt dann in die Hitze des Gefechts, wenn das Rentier Institut eine wahre Krise erlebt! Bekämpft blutrünstige Horden an Monstern in einem brennenden Gebäude und feuert euer treues Gewehr leer, nutzt die bahnbrechenden Erfindungen des Rentier Institut und schwingt eure Nahkampfwaffen. Die Vampirseuche hat unerbittlich zugeschlagen und es ist Zeit für euch, am 22. November genau das gleiche zu tun!

Über den Entwickler-Livestream:

Tretet mit den Entwicklern von Evil West in Kontakt und kommt am 8. September um 18 Uhr (CET) in den Livestream. Verpasst nicht die Chance, den Entwicklern dabei zuzusehen, wie sie den Level zeigen, welcher der Presse auf der Gamescom gezeigt wurde. Ihr seid zudem herzlich eingeladen, am Q&A teilzunehmen – also merkt euch das Datum und macht euch bereit für zahlreiche Insiderinfos!

Evil West erscheint am 22. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Die Pre-Orders sind auf allen Plattformen und im Focus Entertainment Store mit einem exklusiven Coverart für die physischen Editionen, verfügbar. Alle, die das Spiel digital vorbestellen erhalten zudem das Wild Wild East Skin Pack, welches in allen physischen Versionen des Spiels enthalten ist.

Hier seht ihr den neuen Gameplay-Trailer. Über den ersten Trailer berichteten wir ebenfalls.