Evil West – Extended Gameplay Trailer veröffentlicht

Evil West aus dem Hause Flying Wild Hog zeigt sich heute in einem Extended Gameplay Trailer und nimmt Kurs auf seine Veröffentlichung. Das Spiel erscheint am 20. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Der Trailer zeigt 10 Minuten ungeschnittene Gameplay Szenen sowie frische Cinematic-Einlagen aus der Story von Evil West’s. Pre-Orders sind im Focus Entertainment Store verfügbar.

Über Evil West:

Taucht direkt ein in eine hektische, blutig gruselige Wildwest Schießerei, denn der neue Trailer stellt den Revolverhelden Jesse Rentier vor, der auf seinem Weg durch den Westen seiner Mission, die übernatürliche Bedrohung zu vernichten, folgt. Als führender Agent in der Undercover Monster-Jäger Organisation ist es auch ein persönlicher Krieg gegen die albtraumhaften Vertreter der Vampirwelt. Schlüpft in die Haut von Jesse als letzte Verteidigungslinie der Menschheit gegen die Vampirbedrohung. Dabei werdet ihr mächtiger und zum Superhelden des Wilden Westens, um die Vereinigten Staaten zu retten!

Werdet vom explosiven Third Person Gameplay angefeuert, das auch ein übermächtiges Arsenal an Waffen und Knarren bereithält. Stürzt euch in stylische, dynamische Kämpfe, wenn ihr die Hölle losbrechen lasst mit euren Waffen und Gadgets.

Über den Extended Gameplay Trailer:

Das Gameplay Material zeigt einen Mix aus Erkundung, Kampf und Charakter-Management. Das sind die Kernelemente eurer Reise im seltsamen Westen in der Haut von Jesse Rentier, einem Agenten einer geheimen Organisation, die Jagd auf die Vampirbedrohung macht.

Erkundet eine Vielfalt an Gebieten, von Wüstenstädten bis zu von Dämonen korrumpierte Wälder. Sammelt außerdem Ressourcen aus verlassenen Kisten und von Leichen, bevor ihr euch wieder auf die Jagd nach Kreaturen der Unterwelt macht und in frenetischen stilvollen Kämpfen die blutigen Zerstückelungen eurer Gegner zelebriert!

Der Trailer gibt zudem einen Ausblick auf das minimalistische Interface und die Menüs. Letztere nutzt ihr während eurer Reise, um euren eigenen Spielstil zu erschaffen und euer tödliches Arsenal zu verbessern.

Taucht ein in von Monstern besiedelte Gebiete, trefft gruselige Abscheulichkeiten und uralte Vampire auf eurem Weg, das ultimative Böse zu vernichten und erlebt dabei spektakuläre Bossfights.

Evil Wests Gameplay bringt auch eine starke Geschichte in der Story Kampagne mit, welche einen einzigartigen, übernatürlichen Wilden Westen zeichnet. Der Trailer verpasst es auch nicht, diese Geschichte mit einigen Cinematic Ausschnitten zu untermauern.