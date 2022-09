Call of the Night Band 1 – Manga Review

Call of the Night Band 1 Inhaltsangabe: „Kou Yamori hat die Mittelschule satt. Ohne eine sinnvolle Beschäftigung treibt ihn die überschüssige Energie nachts heimlich durch die Straßen. Dabei stößt er auf die exzentrische Nazuna Nanakusa, die ihm Hilfe bei seiner Schlaflosigkeit anbietet – und ihm dann das Blut aussaugt! Zu seiner Enttäuschung verwandelt sich Kou selbst allerdings nicht in einen Vampir. Nazuna eröffnet ihm, dass das nur geschehen könne, wenn er sich in sie verlieben würde. Auch wenn Kou sich fragt, wie ihm das gelingen soll, ist er entschlossen, die Bedingung zu erfüllen, und wird fortan zu Nazunas Begleiter…“

Manga: Kotoyama

Übersetzung: Anne Klink

Veröffentlichung: Bereits erhältlich!

Preis: 7,50 Euro

Ausstattung: Logo leuchtet im Dunkeln

Über Call of the Night

Dieser Vampir Manga, den wir hier haben von Mangaka Kotoyama, schaffte es durch TOKYOPOP nun auch in unseren Buchhandel. Im Onlineshop ist er zum Zeitpunkt der Review vergriffen, dies war auch letztes Jahr im englisch sprachigen Raum der Fall. Dort gingen sogar Exemplare für über 10 Euro zwischen den Sammlern über den Ladentisch. Mein Interesse wurde in einer Vorschau geweckt, da wir es mit einer ganz anderen Art von Vampir-Story zu tun haben. Die große Nachfrage bekräftigt die Sicherheit bei einem Kauf des Exemplars nichts falsch zu machen. Die Erstveröffentlichung unter dem Originaltitel Yofukashi no Uta erfolgte 2019 aus dem Hause Shōgakukan, einem japanischen Verlag.

Call of the Night Band 1 ist, wie ich bereits erwähnte, keine typische Vampir-Story. Mädchen X verliebt sich in Vampir X. Hier haben wir einen besonderen Kniff in der Geschichte. Der junge, vom Leben gelangweilte Schüler Kou beschließt irgendwann nicht mehr zur Schule zu gehen und durch die überschüssige Energie lange Spaziergänge in der Nacht zu tätigen, um der Schlaflosigkeit entgegenzutreten. Darauf hin begegnet er der Vampirin Nazuna, die ihn schon bald beißt. Doch Kou verwandelt sich nicht, obwohl er gerne ein Vampir wäre. Die Regel besagt aber, dass man sich nur verwandelt, wenn man in den Vampir verliebt ist. Der eher gefühlstote Kou muss es irgendwie schaffen, sich in Nazuna zu verlieben.

Nächte nennen sich die Kapitel, von denen es insgesamt 8 Stück gibt. Jedoch dreht es sich bei den „Nächten“ manchmal um eine längere einzelne Nacht. Dabei kommt der erste Band auf 192 und umfasst einzig die Story ohne zusätzliche Artwork oder TOKYOPOP Werbung.

Eindruck

Call of the Night Band 1 kommt im typischen Taschenbuchformat daher und die Kombination aus dem türkisen Farbton und dem schwarz passen zu den nächtlichen Spaziergängen. Außerdem leuchtet die Aufschrift im Dunkeln. Dies sieht man zwar dann nicht, wenn man ihn mit dem Buchrücken in den Schrank stellt, aber es ist trotzdem ein nettes Extra. Alles in allem ist der Außeneindruck tadellos.

Liebe und Fortpflanzung ist ein Thema, welches am Anfang zuhauf aufkommt. Es folgen peinliche berührte Gespräche über den Geschlechtsverkehr, welche anfangs etwas nervig wirken und sich wiederholen. Aber angesichts des Alters der Figuren ist ein Erröten unter ihnen bei dem brisanten Thema kein Wunder. Zu einem späteren Zeitpunkt lernt Nazuna andere Mitschüler ihres nächtlichen Begleiters kennen. Nazuna bringt währenddessen mit ihrer direkten Art Situationskomik mit rein. Ohnehin scheint sie den ehemaligen Musterschüler gerne in die Pfanne zu hauen.

Ach und zeichnerisch erinnert mich der Stil auch an Genre-Vertretern (Vampire, Geister, Dämonen, Seelen) wie Shaman King und Soul Eater. Wenn ihr euch die Frisuren, Augen und Klamotten anschaut, werdet ihr sicher verstehen, was ich meine. Mir ist zudem aufgefallen, dass Nanakusa teilweise merkwürdige Proportionen bekommen hat, welche sonst nicht da sind. Auf einem Panel hat sie einen sehr dünnen Brustkorb und Bauch mit starken Schultern und die Brüste, die nach links und rechts wegstehen, schauen aus wie ein Videospiel Glitch. Nicht… dass ich da besonders drauf geachtet hätte…

Fazit

Der Manga hat mir viel Spaß gemacht und bot mir die nächtliche Stimmung, welche ich mir erhofft hatte. Ich bin selbst ein Freund der Nacht und ebenso Geschichten, die sich um diese aufregende Zeit drehen. Die sehr extrovertierte und übermütige Nazuna Nanakusa, welche auch ein wenig Ecchi in die Handlung einbringt und der gefühlskalte und gelangweilte Kou Yamori könnten nicht unterschiedlicher sein. Das sorgt für viel Spaß bei ihren nächtlichen Abenteuern. Der Manga gewinnt schnell an Fahrt und wird von „Nacht“ zu „Nacht“ besser. Die Story, leuchtendes und schickes Cover und ein Nachwort von Kotoyama machen den Ruf der Nacht zu einer Must Have Reihe!

Call of the Night Band 1 vom TOKYOPOP Verlag ist bereits erhältlich und kostet 7,50 Euro.

Vielen Dank an TOKYOPOP für die Bereitstellung des Mangas.

