Atelier Ryza 3 – Ankündigungstrailer gibt ersten Einblick

KOEI TECMO Europe und Entwickler GUST Studios kündigen mit Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key den neuesten Teil der Atelier-Reihe an. Das letzte Kapitel von Ryzas Geschichte zeigt die bei den Fans beliebten Alchemistin Reisalin Stout und ihre schelmischen Freunde auf ihrem dritten Sommerabenteuer, das ein Jahr nach den Ereignissen von Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy aus dem Jahr 2021 spielt. Das mit Spannung erwartete JRPG befindet sich derzeit in der Entwicklung für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC via Steam und wird voraussichtlich am 24. Februar 2023 in Europa erscheinen.

Über Atelier Ryza 3:

In Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key kehrt der leitende Autor Yashichiro Takahashi, der das Drehbuch für das ursprüngliche Atelier Ryza-Spiel geschrieben hat, zum Franchise zurück, um ein unvergessliches drittes Kapitel der Secret-Serie zu liefern. In der neuesten Sommer-Eskapade genießen Ryza und ihre Freunde ihr friedliches Leben auf der Insel Kurken. Doch dann erhalten sie die Nachricht, dass eine mysteriöse Inselgruppe in den nahe gelegenen Gewässern aufgetaucht ist. Es stellt sich heraus, dass diese Inseln, die als Kark-Inseln bekannt sind, einen negativen Einfluss auf ihre Heimat haben. Also machen sich Ryza und ihre Freunde schnell auf den Weg, um dem nachzugehen. Doch als ihre Nachforschungen zu einem riesigen Tor tief in seltsamen Ruinen führen, hört Ryza eine eindringliche Stimme. Diese führt sie daraufhin zum „Code des Universums“. Wer spricht zu ihr und was liegt jenseits des Tores?

Während sie die Geheimnisse der Kark-Inseln aufdecken, erkunden Ryza und ihre Freunde vier Regionen in einem neuen „offenen Feld“. Alle sind mit nahtlosen Übergängen erkundbar! Auf ihrer Reise durch diese wunderschönen und weitläufigen Landschaften finden die Spieler geheimnisvolle Schlüssel, die ihnen bei ihrem Abenteuer helfen. Es gibt verschiedene Arten von Schlüsseln, die gefunden und hergestellt werden können. Diese sind dann bei der Erkundung, Synthese und im Kampf nützlich. Jeder Schlüssel hat eine andere Wirkung, sodass die Spieler mit ihnen experimentieren sollten. Die Schlüssel zum Enträtseln der Geheimnisse der Insel liegen dann in ihren Händen.

Darüber hinaus treffen die Spieler in Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key auf Charaktere aus früheren Spielen und lernen neue Freunde kennen, die für die Geschichte von zentraler Bedeutung sind! Insgesamt elf Gruppenmitglieder werden in diesem neuesten Teil zu sehen sein, eine der größten Gruppen in der Geschichte der Serie! Für das dritte Sommerabenteuer kehren die bekannten Charaktere zurück. Spieler treffen auf die zuverlässige und freundliche Ryza. Außerdem sind die intelligente und fleißige Klaudia sowie die hingebungsvolle Ruinenforscherin Tao mit dabei. Zuletzt kehrt auch der bescheidene und aufrichtige Lent zurück. Weitere Charaktere werden in den kommenden Monaten angekündigt.

Über die Special Edition:

KOEI TECMO Europe hat heute außerdem bekannt gegeben, dass sie zwei entzückende Special-Edition-Versionen von Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key herausbringen werden, eine Premium Box und eine Special Collection Box, die exklusiv über den KOEI TECMO Europe Online Store erhältlich sind. Die Premium Box-Version des Spiels enthält ein Art Book, ein B2-Stoffposter mit einem Original-Kunstwerk, zwei illustrierte Klarsichtmappen, einen Mini-Acryl-Charakteranhänger, ein frühes DLC-Kostüm für Ryza und ein Exemplar des Spiels. Alles verpackt in einer wunderschönen Sammelbox.

Die unverzichtbare Special Collection Box-Version des Spiels umfasst den gesamten Inhalt der Premium Box-Version. Zudem enthält sie ein Original-Schlüssel-Etui, eine A1-Wandrolle mit einem Original-Kunstwerk, eine Auswahl an Acryl-Anhängern mit den Titelbildern der einzelnen Spiele der Trilogie und einen Satz von zwölf Illustrationskarten. Wer das Spiel innerhalb von zwei Wochen nach Release kauft, kann ein spezielles Set von sieben Summer Look-Kostümen herunterladen. Diese Kostüme werden möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zum Kauf angeboten.

Weitere Informationen zu Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key gibt es im offiziellen TGS Livestream am 16. September um 19:00 JST sowie auf der offiziellen Website. In der Vergangenheit testeten wir auch die Atelier Mysterious Trilogie.