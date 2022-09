ASUS Republic of Gamers präsentiert die neue ROG Phone 6D-Serie

Die neue Generation des Gaming Smartphones umfasst das ROG Phone 6D und ROG Phone 6D Ultimate, die beide erstmalig mit dem MediaTek Dimensity 9000+ ausgestattet sind und die limitierte Batman-Sonderedition. Somit läutet Asus ROG mit der RoG Phone 6D-Serie eines neues Gaming-Smartphone Zeitalter ein.

Maximale Leistung: Die ROG Phone 6D-Serie enthalten den neuesten MediaTek Dimensity 9000+ Chipsatz und das fortschrittliche GameCool 6 Kühlsystem für unübertroffene mobile Spiele-Erlebnisse

Völlig neues thermisches Design: Die Ultimate-Version verfügt über das neue AeroActive Portal und neunfach größere Wärmeableitungslamellen, die die volle CPU-Leistung trotz langer Gaming-Sessions ermöglichen

Überragende Spezifikationen: Die Smartphones verfügen über ein 165 Hz 6,78 Zoll- AMOLED HDR 10+ Display sowie 16 GB LPDDR5X RAM,und 512 GB ROM Speicher und eine Akkuleistung von 6000 mAh

ASUS Republic of Gamers (ROG) hat die brandneue ROG Phone 6D-Serie vorgestellt. Das ROG Phone 6D und das ROG Phone 6D Ultimate sind mit dem neuesten Flaggschiff-Chipsatz MediaTek Dimensity 9000+ 5G ausgestattet. Mit einer CPU-Leistung von bis zu 3,2 GHz und bis zu 16 GB LPDDR5X RAM sowie 512 GB ROM Speicher bietet der Dimensity 9000+ Chipsatz das ultimative Gaming-Smartphone für mobile Gamer. Die Akkukapazität von 6000 mAh in Kombination mit dem GameCool-Kühlsystem, mit einer 360-Grad-Kühltechnologie, sorgen für ausdauernde Leistung trotz längeren Gaming-Sessions.

Zusätzlich verfügt das ROG Phone 6D Ultimate über das brandneue AeroActive Portal, sozusagen eine „Tür“ zur Wärmeableitung, die in Verbindung mit dem AeroActive Cooler 6 (im Lieferumfang des Ultimate-Modells enthalten) und den Wärmeableitungslamellen an der ultradünnen Dampfkammer kühle Luft zum Chipsatz leitet und so eine hervorragende Kühlleistung erzielt. Sie wird somit um das neunfache vergrößert und dadurch die thermische Effizienz um bis zu 20 Prozent gesteigert.

Das 6,78 Zoll große Samsung AMOLED HDR10+ Display mit exklusiver ROG Tuning-Technologie sorgt für eine beeindruckende Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und eine branchenführende Touch-Sampling-Rate von 720 Hz. Die neue Serie ist vollständig kompatibel mit dem bestehenden Sortiment an ROG Phone 6-Zubehör. Für echte Fans gibt es die ROG Phone 6 Batman Sonderedition, unter anderem mit einem Aura-RGB-Batman-Logo und einzigartigem Zubehör wie zum Beispiel einem Bat-Signal-Miniprojektor.

Noch mehr Leistung trifft auf überragende Spezifikationen

Die ROG Phone 6D-Serie wird von der neuesten Smartphone-Plattform MediaTek Dimensity 9000+ 5G angetrieben, einem Flaggschiff-Kraftpaket, das Energie und Leistungsverbesserungen für den ultimativen Schub liefert. Der Dimensity 9000+ bietet eine Leistungssteigerung von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Dimensity 9000 sowie ein verbessertes Gameplay, mit allen Features der HyperEngine 5.0-Funktionen und einer verbesserten MediaTek Mali GPU.

Das Smartphone verfügt über bis zu 16 GB LPDDR5X RAM und bis zu 512 GB ROM Speicherplatz. Das ROG Phone 6D Ultimate bietet darüber hinaus ein brandneues AeroActive Portal Design. Die ultradünne Dampfkammer wurde mit Wärmeableitungslamellen versehen und ist sozusagen in eine Wärmeableitungs-„Tür“ des AeroActive Portals eingebaut. Das andere Ende der Dampfkammer ist mit dem System-on-a-Chip (SoC) verbunden. Wenn der AeroActive Cooler 6 an das Smartphone angeschlossen ist, wird fast ein Liter kalte Luft pro Sekunde auf die Lamellen geblasen. Dazu kühlt der sorgfältig entworfene Windkanal den Chipsatz, um die Wärme abzuleiten. Die speziell entwickelten Lamellen vergrößern die thermische Oberfläche um das neunfache und erhöhen die thermische Effizienz um bis zu 20 Prozent, wenn das AeroActive Portal aktiviert ist.

Das aufgerüstete GameCool 6-Kühlsystem umfasst eine 360 Grad-CPU-Kühltechnologie, eine 30 Prozent größere Dampfkammer und 85 Prozent größere Graphitplatten, sowie ein zentriertes CPU-Design, das die Wärmeableitung vom Kern erhöht. In Kombination mit dem Performance-Manager in der Armoury Crate ermöglicht die ROG Phone 6D-Serie, die Leistungseinstellungen für verschiedene Spiele zu optimieren, was den Nutzern in jedem Spielszenario einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Die ROG Phone 6D-Serie ist mit einem 6,78 Zoll AMOLED HDR10+ Display mit bis zu 165 Hz und einer branchenführenden Touch-Sampling-Rate von 720 Hz ausgestattet, das für eine nahtlose und reaktionsschnelle Gaming-Darstellung sorgt. Die hervorragende Grafik wurde in Zusammenarbeit mit dem führenden Bildverarbeitungsunternehmen Pixelworks abgestimmt und sorgt für erstklassige Farbgenauigkeit.

Für noch bessere Steuerungsmöglichkeiten wurde der AirTrigger 6 in diesem Jahr deutlich verbessert. Die Ultraschallsensoren unterstützen verschiedene Gesten, darunter Funktionen wie Dual Action, Drücken und Heben und Gyroskop-Zielen.

Das GameFX-Audiosystem der ROG Phone 6D-Serie verfügt über symmetrische Dual-Lautsprecher, die nach vorne gerichtet sind und für einen ausgewogenen Stereosound sorgen. Zudem ist ein praktischer 3,5-mm-Kopfhöreranschluss vorhanden. Der Sound wurde in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Digital-Audio-Pionier Dirac optimiert und macht die ROG Phone 6D-Serie zu Gaming-Smartphones mit beeindruckender Audioqualität. Die ROG Phone 6D-Serie verfügt über die Dirac Virtuo Spatial-Audio-Lösung, die patentierte Algorithmen verwendet, welche immersiven Stereosound ermöglichen und gleichzeitig die allgemeine Klangqualität der Lautsprecher verbessern.

Der 6000-mAh-Monsterakku verfügt über fortschrittliche Akkupflegefunktionen für eine bessere Akkuleistung und eine längere Lebensdauer. Es liegt außerdem auch ein 65-Watt-HyperCharge-Adapter für schnelles Aufladen im Lieferumfang bei.

Die ROG Phone 6D-Serie ist mit einem Dreifach-Kamerasystem ausgestattet. Es besteht aus einer 50-MP-Weitwinkel-Hauptkamera des Sony IMX766 mit verbesserter Bildqualität und HDR-Verarbeitung, einer ultraweiten 13-MP-Zweitkamera und einer Makrokamera. Zu den verbesserten Softwarefunktionen gehört der HDR10+ Videomodus, und es gibt auch eine 12-MP-Frontkamera für hochwertige Gruppen-Selfies und Live-Streaming-Videos.

Design mit Eye-Catcher und umfangreiches Zubehör

Die Rückseite des ROG Phone 6D ist mit einer Aura-RGB-Beleuchtung ausgestattet. Das ROG Phone 6D Ultimate verfügt über ein farbiges ROG Vision-Matrix-Display auf der Rückseite, die individuell einstellbar ist. Mit dem ROG Phone 6-Zubehör können Gamer ihr Spielerlebnis mit der ROG Phone 6D-Serie optimieren. Das Zubehör umfasst unter anderem den AeroActive Cooler 6, das ROG Kunai 3 Gamepad für das ROG Phone 6, den ROG Phone 6 Glass Screen Protector und Cases. Der ansteckbare AeroActive Cooler 6 verfügt über einen KI-gesteuerten thermoelektrischen Kühler und einen Lüfter, der einen verstärkten Kühlluftstrom direkt an die Hotspots auf der Rückseite des Smartphones leitet. Das Ergebnis ist, dass die Oberflächentemperatur um bis zu 25°C gesenkt werden kann. Der AeroActive Cooler 6 bietet außerdem vier zusätzliche physische Tasten, die ein echtes konsolenähnliches Steuerungserlebnis ermöglichen.

Für echte Fans: ROG Phone 6 Batman Sonderedition

Die ROG Phone 6 Batman Edition hat ein einzigartiges Design, das die mysteriöse Atmosphäre der Hightech-Welt von Batman und seiner Umgebung in Gotham City widerspiegelt. Das Design wurde mit einem speziellen Finish entwickelt, das bei Lichteinfall einen wolkenverhangenen Nachthimmel imitiert, der von einem Suchscheinwerfer durchdrungen wird. Das spezielle beleuchtete Aura-RGB-Logo ist ein Umrissbild des sofort erkennbaren Batman-Logos. Auch in der benutzerdefinierten Benutzeroberfläche wird das Batman-Thema fortgesetzt, unter anderem mit exklusiven thematischen Live-Wallpapers, Symbolen, Animationen und Soundeffekten.

Erweitert wird die Sonderedition mit einem einzigartigen Zubehör-Set. Es umfasst einen USB-C-betriebenen Bat-Signal-Suchscheinwerfer-Miniprojektor, der eine von zwei Versionen des berühmten Bat-Signals auf nahegelegene Oberflächen projizieren kann, ein Batman Aero Case mit speziellem Finish und einem versteckten „Easter Egg“-Bild sowie eine speziell entworfene Hartschalen-Case zur sicheren Aufbewahrung.

Preise und Verfügbarkeit

Das ROG Phone 6D mit 12GB RAM & 256GB Speicher ist ab Ende Oktober in der Farbe Spacegrau im ASUS Online Shop und bei ausgewählten Partnern für 949,- EUR erhältlich.

Das ROG Phone 6D Ultimate mit 16GB RAM & 512 GB Speicher ist ab Ende Oktober in der Farbe Spacegrau im ASUS Online Shop und bei ausgewählten Partnern für 1.399,- EUR erhältlich. Der AeroActive Cooler 6 ist bei diesem Modell im Lieferumfang enthalten.

Das ROG Phone 6 Batman Edition mit 12GB RAM & 256 GB Speicher ist ab Ende Oktober exklusiv im ASUS Online Shop für 1.199,- EUR erhältlich.

