Assassin’s Creed Mirage: Ubisoft bestätigt neuen Teil

Assassin’s Creed Mirage – diesen Namen wird der nächste Teil der Ubisoft-Reihe tragen. Dies wurde heute Abend auf den Social Media Accounts von Assassin’s Creed bestätigt.

Gerüchte zu Assassin’s Creed Mirage

Nachdem es bereits im Frühling erste Gerüchte zum neuesten Ableger von Assassin’s Creed gab, wurde es in den letzten Tagen wieder lauter um die Reihe. Angestoßen wurden die Gerüchte von einem YouTuber namens j0nathan. Denn dieser nahm in einem Video Stellung zum neusten Assassinen-Teil. Unter anderem gab j0nathan darin bekannt, dass das neue Spiel unter dem Namen Assassin’s Creed Mirage veröffentlicht wird. Und eben das bestätigte Ubisoft heute Abend.

j0nathan hat in seinem Video allerdings noch weitere Neuigkeiten parat. So soll das Spiel im Frühjahr 2023 erscheinen und die Spieler erneut in den Orient entführen. Genauer gesagt in das Bagdad des 9. Jahrhunderts. Dort schlüpfen wir in die Rolle des jungen Basim, der Assassin’s Creed Fans bereits ein Begriff sein sollte. Schließlich spielte dieser eine zentrale Rolle in Valhalla. In Mirage ist Basim jedoch noch ein junger Dieb, der die Straßen von Bagdad unsicher macht. Das ändert sich jedoch, nachdem er sich der Bruderschaft der „Verborgenen“ anschließt.

Zurück zum Assassinen-Ursprung?

Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, dann orientiert sich das Gameplay des neuen Ablegers wieder an den älteren Assassin’s Creed Teilen. So soll es in Mirage viele RPG-Elemente der letzten Spiele nicht mehr geben. Laut j0nathan verzichtet Ubisoft wohl auf das bekannte Level-System und die Dialog-Möglichkeiten.

Stattdessen rückt Mirage vor allem das bekannte Schleichen und Meucheln wieder in den Fokus. Das dürfte vor allem alteingesessene Fans glücklich machen, denen diese Aspekte seit Origin deutlich zu kurz kamen. Und auch das bekannte „Adler-Auge“ sollen die Entwickler wieder in das Spielsystem integrieren.

Kommt auch ein Remake von Teil 1?

Zusätzlich kündigt j0nathan an, dass Ubisoft an einer Neuveröffentlichung von Assassin’s Creed arbeitet. Das Remake soll hierbei in den Season Pass von Mirage eingebaut werden, der wohl auch ein DLC in Konstantinopel enthalten wird. Dieses soll die Geschichte um Basims und Sigurds erstem Zusammenkommen erzählen.

Hierbei müssen wir allerdings anmerken, dass es sich bei diesen Informationen erstmal nur um Gerüchte handelt. Ubisoft hat bisher lediglich den Namen des neuen Teils bestätigt. Bis der Publisher mehr Informationen preisgibt, müssen wir die Ankündigungen als noch mit Vorsicht genießen. Allerdings gab Ubisoft bekannt, dass wir bereits am 10. September bei der Ubisoft Forward mehr zu Assassin’s Creed Mirage erfahren werden. Genauso, wie j0nathan es in seinem Video ebenfalls angekündigt hat.

Bildquelle: Twitter @assassinscreed