Gerücht: Assassin’s Creed zurück in den Orient?

Im Oktober feiert Assassin’s Creed Valhalla seinen zweiten Geburtstag. Die Geschichte rund um den Wikinger bzw. die Wikingerin Eivor wurde mit zusätzlichen DLCs in Irland und Paris erweitert. Im März folgte schließlich mit Die Zeichen Ragnaröks ein weiterer Story-Strang rund um den Isu Odin.

Seit Assassin’s Creed Origins hat Ubisoft allerdings alle zwei Jahre einen neuen Ableger veröffentlicht. Aus diesem Grund verdichteten sich zuletzt die Gerüchte, dass im Herbst oder Frühjahr 2023 ein weiterer Teil nachfolgen wird.

Mit Assassin’s Creed Rift zurück zum Ursprung

Hierbei soll es sich um Assassin’s Creed Rift handeln, das die Spieler in den Orient entführt. Das dürfte wohl vor allem Fans der ersten Stunde freuen. Immerhin hat die Geschichte rund um die meuchelnden Assassinen seinen Ursprung in dieser Region. Doch damit nicht genug: Auch das Gameplay von Assassin’s Creed Rift soll nun wieder an die älteren Teile erinnern. Vor allem das bekannte Schleichen und Meucheln dürfte wieder zentraler in den Fokus sollen. Ein Aspekt, der vielen Fans seit Origin deutlich zu kurz kam.

Als Protagonist Basim, der bereits in Valhalla eine wichtige Rolle eingenommen hat, sollt ihr die Stadt Bagdad erkunden. Hier wird der Assassine erneut mit den mächtigen Isu konfrontiert. Das ist keineswegs verwunderlich! Immerhin handelt es sich bei Basim um eine Reinkarnation des Isu Loki.

Wie umfangreich wird der neue Teil?

Allerdings soll der neue Ableger der Reihe nicht ganz so umfangreich wie die letzten Teile sein. Auch mit einer riesigen Open-World sollten die Spieler lieber nicht rechnen. Ubisoft hat Assassin’s Creed Rift zunächst vielmehr als Erweiterung zu Valhalla gesehen und funktioniert es nun zu einem eigenen Ableger um. Damit will man die Wartezeit bis zum nächsten, vollwertigen Teil füllen.

Auch wenn sich die Gerüchte um Assassin’s Creed Rift zunehmend verdichten, gibt es bisher noch keine Bestätigung von Ubisoft selbst. Bis zur öffentlichen Ankündigung des Spiels oder sogar eines Trailers kann es wohl noch etwas dauern und wir dürfen weiterhin gespannt sein.

Bildquelle: Twitter @assassinscreed