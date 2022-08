Neuer Gameplay Overview-Trailer zu Dakar Desert Rally

Bitte anschnallen! Saber Interactive hat einen neuen Gameplay Overview Trailer für Dakar Desert Rally veröffentlicht.

Ihr könnt Euch darin einen ordentlichen Eindruck verschaffen, was Euch im „größten Open-World-Rallye-Rennspiel aller Zeiten“ erwartet. Zudem bietet der Trailer einen Vorgeschmack auf die große Auswahl an Fahrzeugen, Teams, Herausforderungen, Umgebungen und mehr. Der Titel erscheint am 4. Oktober 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Das von Saber Porto entwickelte Dakar Desert Rally fängt die echte Geschwindigkeit und Spannung des größten Rallye-Rennens der Welt ein. Ein Tausende Quadratkilometer großes, abwechslungsreiches Gelände mit dynamischem Wetter erstreckt sich vor den Fahrern. Ihr wählt aus einigen der renommiertesten Rallye-Rennteams der Welt. Allerdings könnt Ihr auch Euren eigenen Rennstall erstellen. Ihr habt die Wahl aus einer Vielzahl an Autos, Motorrädern, Trucks, Quads und SSVs der weltweit führenden Hersteller.

Dakar Desert Rally bietet eine Vielzahl an Spielmodi für jeden Geschmack. Neben einem Sportmodus im Arcade-Stil, einem Profi- sowie einen Simulationsmodus für ein authentisches Rallye-Erlebnis. Der Online-Multiplayer ist für bis zu vier Spieler ausgelegt. Mit dem Roadbook-Editor steht Euch außerdem die gesamte Welt der Dakar Desert Rallye zur Verfügung. Ihr könnt eigene Rallye-Events und -Etappen erstellen und sie mit Freunden und der Community teilen.

Ihr könnt das Spiel bereits vorbestellen und Euch einen Vorbestellerbonus sichern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Alles weitere findet Ihr auf der offiziellen Homepage.

Quelle: Saber Interactive