Paw Patrol: Grand Prix – Auf die Pfoten, fertig, los!

Nachdem Bandai Namco im Mai in einem Trailer erste Einblicke in Paw Patrol: Grand Prix ermöglicht hatte, rückt der Release-Termin am 30. September immer näher. So können wir uns auf das erst Rennspiel mit den Helfern auf vier Pfoten freuen. Konnten wir bislang doch immer nur in kleinen Zwischenmissionen mit den Fahrzeugen auf die Straße. Der neue Titel erscheint für den PC und die aktuellen Spielekonsolen.

Das Spiel umfasst insgesamt elf verschiedene Strecken, bei denen an jeder Ecke Hindernisse lauern können, die umgefahren werden müssen. Auf den Sieger wartet der Welpencup.

Damit auch die kleinen Nachwuchsgamer leicht in das Spiel hineinfinden können, bietet es eine einfache Steuerungsoption mit automatischer Beschleunigung, aber auch einen regulären Modus für erfahrene Gamer. Im Mehrspielermodus können bis zu vier Personen gegeneinander antreten. Um seinen Welpen zu stärken, kann man zwischendurch verschiedene Power-Ups, wie Wasserbomben, Schneebälle und Konfettiexplosionen einsammeln. Für zusätzliche Action lassen sich aber auch weitere Features, wie die Sirene von Chase freischalten, die andere um ihn herum abbremst.

Die Keyfeatures von Paw Patrol: Grand Prix in der Übersicht: