New Fatal Fury – Comeback nach 20 Jahren

Nach mehr als 20 Jahren kommt ein neuer Ableger der Fatal Fury-Reihe auf uns zu. Mit New Fatal Fury startet Entwickler SNK ein Comeback.

Allerdings halten die japanischen Entwickler SNK mit vielen Details noch hinterm Berg. So ist noch nicht bekannt, auf welchen Systemen das Fighting-Game landet. Ebenfalls ist noch kein Releasedatum bekannt und auch das erste Video gibt noch nicht viel her.

Selbst die offizielle Pressemitteilung ist sehr zurückhaltend:

„FATAL FURY legte in den 90er Jahren den Grundstein für SNKs Fighting Game-Erfolg und für die Beliebtheit des Genres im Allgemeinen. Ikonische Charaktere wie Terry und Andy Bogart, Mai Shiranui oder Geese Howard gaben ihr Debüt in FATAL FURY und sind bis heute beliebte Kämpfer in KING OF FIGHTERS. Der bislang letzte Teil, GAROU: MARK OF THE WOLVES, erschien 1999. Nun bringt SNK die legendäre Serie mit einem neuen Ableger zurück.“

Die Fatal Fury-Reihe startete 1991 auf dem NeoGeo-System. Es folgte eine spätere Portierung auf dem SNES und dem Sega Genesis. Die ursprüngliche NeoGeo-Version wurde später für die Wi auf der Virtual Console, sowie als Teil der SNK Arcade Classics Vol. 1 für PS2, Wii und PSP veröffentlicht.

Die Serie ist in Japan als Garō Densetsu (Übersetzt: Die Legende des hungrigen Wolfes) bekannt. Bislang sind insgesamt 11 Spiele der Reihe erschienen.

Quelle: Pressemitteilung Marchsreiter