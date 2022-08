Neuer französischer Thriller: Goliath – Im Netz der Lügen. Sind höhere Ernteerträge mehr wert als ein Menschenleben? Nachdem ihre Freundin Margot an den Folgen einer Tetrazin-Vergiftung stirbt, entschließt sich eine junge Frau zu einer radikalen Aktion. Sie steckt sich selbst in Brand – vor dem Gebäude des Herstellers, einem namhaften Agrochemiekonzern! Damit will sie auf den Einsatz des gefährlichen Herbizits aufmerksam zu machen, das neben ihrer Freundin auch viele andere Bauern in ihrer Region das Leben kostet.

Daraufhin beginnt ein Kampf zwischen Aktivisten und Lobbyisten. Dieser nimmt ein unerwartetes Ausmaß an Erpressung, Lügen und Gewalt an. Und schließlich scheint auch keiner mehr zu wissen, was und wem man noch glauben kann. Und: Kann man das drohende gesamtgesellschaftliche Chaos überhaupt noch abwenden?

Ein französischer Thriller: Goliath überzeugt mit seiner Star-Besetzung und spektakulären Szenen. Ab dem 18. Juni 2022 könnt ihr ihn in den deutschen Kinos sehen – ein absolutes Muss für alle, die auf spannende Filme stehen! Sowie für alle, die gerne Filme schauen, die sich kritisch mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen.

Zur Besetzung:

Gilles Lelouche, der den Pariser Anwalt spielt, kennt ihr möglicherweise bereits aus „Kein Sterbenswort“ (2006), „The Jews“ (2016), „Die Macht des Bösen“ (2017), „Ein Becken voller Männer“ (2018) oder „Willkommen in der Nachbarschaft“ (2019).

Pierre Niney, den ambitionierten Lobbyisten, kennt ihr vielleicht aus „Black Heaven“ (2010), „It Boy – Liebe auf Französisch“ (2013) oder „Black Box – Gefährliche Wahrheit“ (2021).

Und Emmanuelle Bercot, die Sportlehrerin und Aktivistin, ist nicht nur eine in Frankreich sehr bekannte und erfolgreiche Schauspielerin, sondern auch Regisseurin. Mitgespielt hat sie unter anderem in „School’s Out“ (2018) und „Jumbo“ (2020) – als Regisseurin war sie unter anderem bei „Studentin, 19, sucht…“ (2010), „Madame empfiehlt sich“ (2013) und „Die Frau aus Brest“ (2016) aktiv.

