Call of the Wild: The Angler – Neue Details

Mit dem Jagdspiel „theHunter: Call of the Wild“ hat sich Expansive Worlds bereits einen Namen gemacht. Auch im neusten Titel geht es nun wieder in die Natur, doch dieses Mal dreht sich alles ums Angeln. Erscheinen wird Call of the Wild: The Angler am 31. August. Hierüber haben wir bereits in einer News berichtet und dabei die wichtigsten Features auch kurz vorgestellt. Kurz vorm Release sind weitere Details bekannt geworden und auch ein Gameplay Trailer wurde jetzt veröffentlicht.

Präsentation auf der Gamescom 22:

Auf der Gamescom bekamen wir nun die Möglichkeit, zwei Entwickler von Expansive Worlds persönlich zu treffen. Vor Ort haben uns Paul Rustchynsky und Dany Leanza das Spiel ausführlich vorgestellt, das Gameplay erläutert und auch die Möglichkeiten abseits der Angelrute gezeigt. Dabei hatten wir auch die Chance selber die virtuelle Angelrute auszuwerfen und konnten direkt unseren ersten Fisch fangen (Anfängerglück lässt grüßen).

Natürlich werden wir uns Call of the Wild: The Angler in einer Review noch ausführlicher widmen, doch ein paar weitere Infos wollen wir schon jetzt mit euch teilen. Wir können uns hier auf ein wundervolles Spiel für alle Naturliebhaber freuen, dass auch abseits der Angelrute einiges an Inhalten bietet, die es zu erkunden gilt. In der Landschaft sind diverse Sammelobjekte versteckt oder man kann dem Ranger helfen und Meldung über Problemstellen erstatten. Hierzu berichteten uns die Entwickler auch, dass es ihnen sehr wichtig war auch abseits des Angelns interessante Inhalte in das Spiel zu bringen.

Das Fischfangen an sich orientiert sich stark an der Realität. Natürlich ohne Angelrute, denn hier spielen wir mit dem Controller. Die Entwickler haben sich dafür ein ausgeklügeltes System einfallen lassen, das überraschend intuitiv ist. Aber dennoch gibt es einiges zu beachten, denn neben der Bedienung gibt es auch noch einige technische Aspekte. Zum einen spielen Dinge, wie die Stärke und Länge der Schnur in den Erfolg des Angelausflugs hinein, zum anderen hat auch die Natur ihren Einfluss. Denn Wind kann die Strömung der Gewässer beeinflussen. Die Fische spawnen so nicht einfach willkürlich und zufällig an verschiedenen Orten. Das Erscheinen wird hier tatsächlich durch die Umgebung beeinflusst. So kann man auch nachts andere Fische fangen, wie am Tag.