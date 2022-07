Ys VIII: Lacrimosa of DANA stellt sich mit neuem Story-Trailer vor

Noch ist relativ wenig bekannt vom neuesten Streich der Spieleschmiede Nihon Falcom und NIS America. In dem als Action-RPG angekündigten Game Ys VIII: Lacrimosa of DANA erleidet der Spieler in der Rolle von dem jungen Adol während eines fürchterlichen Sturms Schiffbruch.

Schiffbruch und dann auch noch ausgerechnet auf einer verfluchten Insel. Wenigstens ist Adol nicht alleine. Die kleine Gruppe der Gestrandeten bauen sich ein Dorf auf und trotzen dem ständigen Überlebenskampf. Furchterregende Bestien lauern überall und die mysteriösen Ruinen auf der Insel beherbergen ein Geheimnis. Wie kann man der Insel entkommen?

Wie wenn das alles noch nicht schwierig genug wäre, hat Adol außerdem einen ständig wiederkehrenden Traum. In diesem taucht ein rätselhaftes blauhaariges Mädchen auf. Im Traum sieht er sie in einer fortschrittlichen Zivilisation. Was ist mit all diesen Menschen passiert? Wer ist das mysteriöse Mädchen? Und was ist ihr Geheimnis?

Begleitet Adol bei der Entwirrung des Rätsels der verfluchten Insel und dem blauhaarigen Mädchen Dana ab dem 18. November 2022 auf der PS5.

Für mehr Infos zum Spiel könnt Ihr auch noch auf der offiziellen Website des Entwicklerteams vorbeischauen.

