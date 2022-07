Sword and Fairy: Together Forever – Neuer Combat Trailer

Der Entwickler und Publisher Eastasiasoft Limited hat heute einen neuen Combat-Trailer für Sword and Fairy: Together Forever veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein von chinesischer Mythologie inspiriertes Action-Rollenspiel. Der neue Trailer zeigt Kämpfe in Echtzeit, Zaubersprüche, das Skill-Entwicklungssystem und wie man feindliche Angriffe kontert. Sword and Fairy: Together Forever wird am 4. August in Nordamerika, Europa und Australien für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Ein weiterer Trailer erschien bereits vor einem Monat.

Über Sword and Fairy: Together Forever:

Betritt ein Reich, in dem uralte Mythologie mit traditioneller fernöstlicher Ästhetik verschmilzt – im neuesten Standalone-Titel in der fast 27 Jahre alten Rollenspielreihe! Der Titel erzählt eine Geschichte der drei Clans Mensch, Gottheit und Dämon. Du befehligst eine unvergessliche Gruppe von Charakteren, jeder mit eigenen Persönlichkeitszügen, Motiven, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Nur gemeinsam können sie die Zukunft formen! Die packende Standalone-Story dient als perfekter Einstieg für alle Sword and Fairy-Neulinge, zollt aber auch dem großen Vermächtnis der Reihe Tribut.

Sword and Fairy: Together Forever überzeugt nicht nur mit der modernsten Grafik in der Geschichte der Reihe, sondern führt auch dynamische Echtzeitkampf-Mechaniken mit vollkommener Bewegungsfreiheit und flüssigen, bildschirmfüllenden Skill-Animationen ein. Wechsle auf Knopfdruck zwischen spielbaren Charakteren, um sie strategisch einzusetzen! Unterwegs begegnest du auch Geisterkreaturen, die du pflegen kannst und die dir auf deiner Reise helfen. Entdecke lebendige, miteinander verbundene Umgebungen, rüste deine Party mit neuen Skills aus, spiele Minispiele und vieles mehr – erlebe ein wunderschönes Action-Rollenspielepos mit exklusiven Outfits und Waffenskins!

Neuerungen:

Eine der größten Neuerungen in Sword and Fairy: Together Forever ist der Wechsel weg von den rundenbasierten Mechaniken der Vorgänger hin zu flüssigen Echtzeitkämpfen. Die Feinde sind auf dem Feld sichtbar, so dass der Spieler entweder angreifen kann oder aber versuchen, Kämpfe zu vermeiden. Wenn der Kampf erst einmal begonnen hat, ist er schnell und fieberhaft. Der Spieler setzt Kombos ein, die mit zunehmendem Level seines Charakters immer länger und stärker werden.

Jedes Mitglied der Abenteurergruppe des Spielers besitzt einzigartige Fähigkeiten, das es unverzichtbar macht. Um die Zusammensetzung des Teams noch individueller zu gestalten und auszubalancieren, können den Mitgliedern Elemente zugewiesen werden. Der Spieler kann auch zwischen den verschiedenen Charakteren wechseln, die er aktiv kontrolliert. So hat er auf dem Schlachtfeld in jeder Situation die volle Kontrolle.

Epische Bosskämpfe erfordern schnelles strategisches Denken und bieten die Möglichkeit von „Quick Time Events“, durch die der Spieler in cinematischem Stil Bonusschaden verursachen kann. Durch präzises Ausweichen wird die Zeit vorübergehend verlangsamt und der Gegner ist anfällig für einen Gegenangriff. All diese Mechaniken sind mit einer intuitiven Steuerung verwoben und machen Sword and Fairy: Together Forever zu einem gewaltigen Sprung nach vorne und zum perfekten Einstiegspunkt für neue Spieler, denn für die Reihe beginnt ein neues Zeitalter der Action-RPG-Kämpfe.

Features:

Kämpfe in Echtzeit und wechsle augenblicklich zwischen den Charakteren deiner Party!

Erkunde vielfältige Landschaften, Städte und mehr, in einer lebhaften Welt, die auf der fernöstlichen Mythologie basiert.

Lerne im Laufe deines Abenteuers neue Skills und rüste sie aus.

Erlebe über 30 Stunden Story-Content und optionale Nebenquests!

Fange, zähme und pflege Geisterkreaturen, die dir auf unterschiedliche Weise helfen.

Spiele zwischen intensiven Gefechten kartenbasierte Minispiele!

Entdecke exklusive Outfits und Waffenskins, die nur auf Konsolen erhältlich sind!

Hier seht ihr den neuen Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: Estasiasoft