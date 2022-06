Sword and Fairy: Together Forever – neuer Trailer

Sword and Fairy: Together Forever stellt sich mit neuem Trailer vor. Entwickler und Publisher Eastasiasoft Limited haben einen neuen Spielwelt-Trailer für das von chinesischer Mythologie inspirierte Action-Rollenspiel veröffentlicht.

Außerdem wurde der 4. August 2022 als Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben. Das Spiel erscheint in Nordamerika, Europa und Australien für PS5 und PS4.

Sword and Fairy: Together Forever lädt Spieler in eine riesige und märchenhafte Welt ein. Von blühenden Aussichtspunkten mit Wasserfällen und Regenbögen bis zum Dämonenreich, vom behaglichen Hinterland bis zur unendlichen Weite der wogenden Meere. Der Spieler wird dazu aufgefordert all diese zauberhaften Landschaften bis in den letzten Winkel zu erkunden. Allerdings lauern hinter jeder Ecke Gefahren und über dem Land hängt der Schrecken des Krieges.

Über Sword and Fairy

Die Rollenspielreihe Sword and Fairy besteht seit 1995 und begeistert chinesischsprachige Spieler seit Jahrzehnten. Jetzt, 2022, läutet Sword and Fairy: Together Forever die neue Gameplay- und Grafik-Generation der Reihe ein. Sword and Fairy: Together Forever basiert auf der Unreal Engine 4 und bietet packende Echtzeitkämpfe, riesige, detaillierte Umgebungen, die es zu erkunden gilt. Dazu kommt ein packendes Storytelling mit Tiefgang.

Sword and Fairy: Together Forever wurde ursprünglich von Softstar Technology (Beijing) Co., Ltd. entwickelt. Eastasiasoft Limited ist für die digitale Veröffentlichung in der westlichen Welt verantwortlich. Die neue Konsolenversion des Spiels enthält im Vergleich zur ursprünglichen PC-Version vier neue exklusive Outfits und ein neues Waffendesign. Für die Vereinigten Staaten und die EU sind ebenfalls physische Ausgaben für PS5 und PS4 geplant.

Sword and Fairy: Together Forever erzählt eine Geschichte der drei Clans Mensch, Gottheit und Dämon. Du befehligst eine Gruppe von Charakteren, jeder mit eigenen Persönlichkeitszügen, Motiven, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen. Nur gemeinsam können sie die Zukunft formen! Die packende Standalone-Story dient als perfekter Einstieg für alle Sword and Fairy-Neulinge, zollt aber auch dem großen Vermächtnis der Reihe Tribut.

Hier könnt Ihr zu Sword and Fairy: Together Forever den Trailer ansehen:

Quelle: Estasiasoft