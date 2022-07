Raubritter Mittelalter Survival startet in den Early Access

Raubritter will Survival Fans mit realistischen Schwertkämpfen, Crafting und Burgenbau in eine spannende mittelalter Welt entführen. Dabei zieht ihr entweder allein oder im Koop zusammen mit Freunden in die Schlacht.

Das Mittelalter Survival Game startet am Freitag, dem 15. Juli 2022 auf Steam in den Early Access, laut dem Entwickler Medieval Bytes soll das Spiel diesen Status zwischen zwei und drei Jahren beibehalten und dabei kontinuierlich verbessert und erweitert werden.

Mittelalter Survival als Raubritter

Raubritter spielt im Jahr 1303 an der deutsch-polnischen Grenze. Eure Aufgabe ist es in diesem gefährlichen Grenzgebiet zu überleben, euch einen Unterschlupf suchen und euch mit Ausrüstung und Waffen auszustatten. Im Survival typischen Genre sammelt ihr dabei Rohstoffe, baut euch ein Lager und versucht eure Karriere als Raubritter voran zubringen, indem ihr Dörfer, Bauernhöfe oder feindlich gesinnte Banden überfallt.

Euer Lager in Raubritter könnt ihr später zu eigenen Burg ausbauen und somit besser gegen Angriffe verteidigen, außerdem könnt Rollenspiel typisch eure Waffen und Rüstung verbessern und den eigenen Charakter weiter entwickeln. Spielt ihr lieber zusammen mit ein paar Freunden, könnt ihr in Raubritter dank Koop Modus mit bis zu acht Mitstreitern durch die Gegend ziehen.

Bei Rüstungen und Schwerter hat der Entwickler versucht, es „historisch genau“ zu halten, mit ein paar kleinen Ausnahmen, um mehr Abwechslung in das Spiel zu bringen. So soll es später eine große Anzahl an Rüstung und Waffen geben, welche zwar alle ins Mittelalter Genre passen, aber nicht ganz in die Zeit von 1303 passen.

Auch das Essen und Trinken, was in jeden Survival Spiel natürlich eine wichtige Rolle spielt, soll sich stark an Rezepten, aus der Mittelalter Epoche orientieren und „realistische“ Rohstoffe zur Herstellung benötigen.

Wie schon erwähnt könnt ihr euch selbst Gebäude und Burgen bauen, diese sollen natürlich auch wieder zerstört werden können, sodass die Verteidigung der eigenen Basis eine wichtige Rolle in Raubritter spielen wird.

Start noch in dieser Woche

Aktuell kann man für den PC auf Steam eine kurze Demo zu Raubritter herunterladen, am 15. Juli startet das Spiel dann offiziell in den Early Access. Ob und wann es eine Konsolen-Version geben soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Während der Entwicklung soll das Spiel unter anderem mit Tavernen, Klöstern und einem PvP Szenario erweitert werden.

Hält das Spiel, dass was es verspricht, kann es ein spannender Titel für Fans von Spielen wie Valheim oder Ark sein, um das aktuelle Sommerloch zu überbrücken. Wir sind jedenfalls gespannt, ob es uns vom aktuellen Survival Hit V Rising abbringen kann.

Aktueller Stand der Early Access Version von Raubritter

Auch wenn der Early Access Status mehrere Jahre anhalten soll, will euch das Spiel zum Start am 15. Juli schon einiges bieten. Das ist der aktuelle Stand, was euch in Raubritter schon jetzt alles erwartet, laut dem Entwickler:

1/4 map

1. Co-op (Für bis zu 4 Personen)

2. Volle Survival Erfahrung.

3. Kampfsystem (die Hitboxen benötigen etwas mehr Arbeit, bevor wir ein dediziertes PvP-Szenario starten, aber sie funktionieren ziemlich anständig für PVE)

4. 291 Gebäude, Items, Waffen.

5. Die Handlung des Tutorials.

6. Fähigkeitsbaum.

7. speichern System (Sie (der Host) entscheiden, wann gespeichert wird + automatisches Speichern).

8. Feinde (Wölfe, Bären, verschiedene Arten von Banditen und Rittern.

9. Die Optimierung ist gut für High-End-PCs, etwas schlechter, wenn Sie auf einem älteren PC spielen (älter bedeutet 2-GB-Grafikkarte und weniger als 6 GB RAM).

10. Craft und Bauen. Beide mit Platz für Ihre Ideen.

11. Kaufleute

12. UI und etwas Musik (Es ist Originalmusik – Sie können sie also auf YouTube streamen und covern)

13. Wetter und Tag-Nacht-Zyklus.

14. Schlösser knacken

Bei der Entwicklung möchte man so gut es geht die Community einbeziehen, um das Spiel lebendig zu halten. Zum Start soll Raubritter ca. 19 US-Dollar kosten, der Preis soll aber je nach Entwicklungsstufe des Spiels nach oben hin angepasst werden.