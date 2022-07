Jetzt auch noch King-sized Bowser von LEGO

Während wir erst kürzlich von dem kommenden LEGO-Set „Der mächtige Bowser“ (The mighty Bowser) aus der Nintendo Super Mario-Reihe von LEGO berichten durften (hier könnt Ihr die News nochmal nachlesen), überrascht Nintendo of America selbst mit einer noch größeren Version des Oberschurken. LEGO hat da mal was gebastelt, nämlich den King-sized Bowser.

Hier die Meldung von Nintendo of America via Twitter:

A king-sized King of the Koopas is touching down at San Diego Comic-Con! This massive 663,900 LEGO brick build of #LEGOSuperMario The Mighty Bowser will be holding court 7/21-7/24. pic.twitter.com/rn58ByBnRl — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 18, 2022

Der gigantische King-sized Bowser besteht aus 663.900 Steinen und wird so natürlich nicht in den Handel gelangen. Das exklusive Schaustück mit beweglichen Armen, Klauen, Augen, Augenbrauen und Maul kann vom 21. Juli bis 24. Juli 2022 auf der Comic-Con in San Diego bestaunt werden.

Die riesige Figur, immerhin mit einer Gesamthöhe von 4,25 Metern, wäre sicherlich ein von Fans auf der ganzen Welt bestauntes Kunstwerk. Doch ob die gigantische Bastelei auf Tournee gehen und auch noch an anderen Orten ausgestellt wird, wurde leider noch nicht kommuniziert.

Nachdem Nintendo selbst eine Teilnahme an der gamescom ausgeschlossen hat, fällt diese Möglichkeit, den Giganten in Deutschland bestaunen zu dürfen, schon einmal aus.

Quelle: Nintendo via Twitter