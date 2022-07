Halloween Ends – Der Trailer zum Finale

Mit Halloween Ends wurde nun der 13. Teil und gleichzeitig das Finale der Filmreihe angekündigt. Grund genug schon heute in den Trailer reinzuschauen.

Regisseur David Gordon Green, der auch bereits für den letzten Film aus dem vergangenen Jahr verantwortlich war, bringt am 13. Oktober 2022 die Fortsetzung zu „Halloween Kills“ in die deutschen Kinos. Der Veröffentlichungstermin für das US-amerikanische Publikum ist einen Tag später, also am 14. Oktober 2022.

Damit steht das große Finale der Halloween-Filmreihe an. Universal Picture hat nun den ersten Trailer veröffentlicht. Der Trailer ist nicht jugendfrei! Ihr müsst also auf YouTube angemeldet und selbstverständlich volljährig sein.

Im Trailer bekommt Ihr einen ersten Einblick in die Story. Daneben werden auch die wichtigsten Charaktere vorgestellt. Die Besetzung kann sich dabei wieder sehen lassen. Unter anderen mit dabei ist erneut Scream-Queen Jamie Lee Curtis, aber auch weitere Filmgrößen wie Will Patton (Armageddon), Kylie Richards (Halloween Kills) und Andi Matichak (Life Snatcher). Erneut steht der tödliche und bereits lange währende Geschwister-Kampf im Fokus. Doch diesmal wird alles enden, denn Halloween Ends.

Allerdings glaubt der Drehbuchautor Danny McBride, dass es irgendwann mit Myers weitergehen könnte. Eine ikonische Horrorfigur wie Michael Myers könnte auch noch in zehn Jahren für kreative Filmschaffende interessant sein.

Quelle: Universal Pictures