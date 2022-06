Bandai Namco Europe hat in einer aktuellen Pressemitteilung neben dem Veröffentlichungsdatum von Digimon Survive auch einen neuen Trailer vorgestellt.

Digimon Survive wird ein Hybrid aus Visual Novel und taktischem RPG. Das Spiel erscheint offiziell am 29. Juli 2022 für PlayStation 4 (PlayStation 5 kompatibel), Xbox One (Xbox Series X/S kompatibel), Nintendo Switch und PC. Der Titel ist zudem ab sofort vorbestellbar. Spielerinnen und Spieler, welche die digitale Version des Spiels innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung erwerben, erhalten als kostenlose Bonusinhalte Guilmon und HP-Support-Ausrüstung. Bonusinhalte werden zu einem späteren Zeitpunkt auch käuflich zu erwerben sein.

In Digimon Survive werden die Spieler in eine mysteriöse Welt voller gefährlicher Monster und tödlicher Kämpfe geschickt. Auf jeden Fall ist der Titel dabei absichtlich dunkler und düster gehalten. Der Spieler muss in jedem Kampf seine Überlebensfähigkeit auf die Probe stellen.

In der Rolle des Protagonisten Takuma Momozuka hat der Spieler dank einer Vielfalt von potenziell schwierigen Entscheidungen direkten Einfluss auf den Ausgang des Abenteuers. Ein wichtiger Faktor ist die Digitation der Digimon und der Beziehungen, die sie zu NPCs aufbauen.

Den Trailer zum kommenden Digimon Survive könnt Ihr hier ansehen:

Quelle: Bandai Namco

