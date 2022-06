The Last of Us : Ist ein Remake wirklich nötig?

Naughty Dog hat bei dem vergangenen Summer Game Fest ein Remake von The Last of Us angekündigt. Erscheinen soll es am 02.09.2022 für die Playstation 5. Später soll auch eine PC-Version verfügbar sein.

Ursprünglich erschien das Game 2013 für die Playstation 3 und bekam ein Jahr später schon ein Remaster für die Playstation 4. Fans diskutieren jetzt hitzig, ob eine weitere Überarbeitung tatsächlich notwendig ist. Bilder, die beide Spiele im Vergleich zeigen, beweisen dass es defintiv einen Unterschied in der Grafik gibt. Aber einige Fans sind der Meinung, dass man eigentlich nur zwei sowieso schon schöne Spiele miteinander vergleicht. Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch, das Joel in diesem Remake etwas älter und angegriffener aussieht, und damit deutlich mehr seinem Charaktermodell aus The Last of Us 2 ähnelt.

Die Veränderungen in Ellies Optik sind noch deutlicher. So sieht sie im Gegensatz zu früher, weniger kindlich und naiv aus. Ihre Gesichtszüge wirken realistischer, aber auch weniger unschuldig.

Ein weiterer Streitpunkt ist der Preis, denn das Remake für die Playstation 5 soll mit 79,99 Euro in Deutschland an den Start gehen. Ein stolzer Preis für ein Remake. Insbesondere da das Remaster für die Playstation 4 auch noch immer sehr gut aussieht und momentan für den Preis von 19,99 Euro zu haben ist. Wenn ihr euch das Remake nicht entgehen lassen wollt, könnt ihr es euch hier vorbestellen.

Quelle: Kotaku, Playstation.Blog