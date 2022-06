Resident Evil Village – Gold Edition und DLC “ Winters Expansion“ angekündigt

Während des Capcom Showcases wurde die mit Spannung erwartete Erweiterung zu dem Erfolgstitel : Resident Evil Village vorgestellt. Sie hört auf den Namen Winters Expansion

und wird am 28.Oktober 2022 erscheinen. Das umfangreiche DLC besteht aus drei verschiedenen neuen Inhalten.

So könnt ihr das Spiel nun in Third-Person Perspektive erleben. Ebenfalls wird es einen Arcade-Modus geben. Dieser hört auf den Namen The Mercenaries: Additional Orders, enthält neue Level und weitere spielbare Charaktere. So könnt ihr nun auch Chris Redfield, Karl Heisenberg und Lady Dimitrescu steuern.

Zusätzlich gibt es in Winters Expansion auch ein neues Third-Person-Abenteuer. In Shadows of the Rose könnt ihr in die Rolle von Ethans Tochter schlüpfen. Diese ist nun fast erwachsen und kämpft täglich gegen ihre beängstigende Macht an. Sie dringt in das Bewusstsein des Megymyceten ein, in der Hoffnung sich zu befreien. Dabei landet sie in einem geheimnissvollen Reich voller schrecklicher Gefahren.

Gleichzeitig erscheinen soll dazu die Gold-Edition von Resident Evil Village. Sie enthält das Hauptspiel sowie das DLC und richtet sich damit an die Spieler, die Resident Evil Village noch nicht besitzen. Bald könnt ihr das Spiel hier vorbestellen.

Wem das noch nicht reicht, der kann auch noch beim Multiplayer-Shooter Resident Evil ReVerse zuschlagen. Dieser erscheint, nachdem er zuerst verschoben wurde, nun ebenfalls am 28.Oktober 2022.

Hier könnt ihr euch den Trailer zur Gold Edition und dem darin enthaltenen DLC ansehen.

Quelle: Capcom Europe