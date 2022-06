Gamewarez präsentiert den Morph KIDS

Der hessische Spezialist für Gaming-Sitzsäcke Gamewarez präsentiert nun das passende Modell für den Zocker-Nachwuchs, den Morph KIDS. Er bietet die gleichen Features, wie das große Modell, ist aber in der Größe an Kinder angepasst. Mehr zum Morph findet ihr in unserem Test.

Der Gamewarez Morph KIDS im Detail:

Mit einer cleveren 3-in-1-Funktion vereint die Morph-Serie Gaming-Sitzsack, Sitzhocker und Fußteil. Denn durch einen Reißverschluss lässt er sich schnell öffnen/schließen und so transformieren. Natürlich bietet auch die KIDS-Serie diese Funktionen, genauso wie die integrierte Headset-Halterung und die erweiterbare Seitentasche.

1 of 2

Die KIDS-Version verfügt über eine quadratische Grundform und ist in zwei verschiedenen Varianten mit Fabric-Bezug erhältlich, die sich durch rote (Crimson Morph KIDS) und blaue (Arctic Morph KIDS) Akzente unterscheiden. Passend für deinen Sitzsack, der sich an Kinder richtet, ist das Fabric-Material robust, reißfest und leicht zu reinigen, dazu natürlich auch noch schwer entflammbar. Um eine langjährige Nutzung zu garantieren, kann man den Sitzsack durch einen kleinen Reißverschluss nachfüllen. Der Morph KIDS hat eine Höhe von 45 cm und eine Breite/Tiefe von 80 cm, die normale Variante des Morph weist eine Höhe von 60 cm und eine Breite/Tiefe von 85 cm auf. So ist er ideal für eine Körpergröße von bis zu 160 cm.

Preise und Verfügbarkeit:

Die Gaming-Sitzsäcke Arctic Morph KIDS und Crimson Morph KIDS sind zu einem UVP von 129,90 € ab sofort erhältlich.