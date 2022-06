Das sind die gefragtesten Multiplayer-Games im Jahr 2022

Allein spielen kann jede Menge Spaß machen, doch der absolute Hit ist es für die meisten Gamer, wenn sie gemeinsam mit ihren Freunden zocken können. Ob auf der Konsole oder am Rechner, ob PVE oder PVP, auch 2022 hat wieder einige Spielehighlights auf Lager.

Ganz besonders spannend ist es in diesem Zusammenhang auch immer für Gambler, denn viele lizenzfreie Casinos bieten beispielsweise die Möglichkeit, Poker als Tischspiel gemeinsam mit anderen zu zocken. Aber selbst, wenn neue Online Casinos allein besucht werden, ist hier niemand wirklich allein, denn meist sind es Hunderte oder gar Tausende Menschen gleichzeitig, die Slots und Co. fürs Vergnügen nutzen.

Während beispielsweise Online Poker ein jahrzehntealter Klassiker der Multiplayer-Games ist, gibt es einige Games im Multiplayersektor, die erst 2022 so richtig durchstarten konnten. Ein paar Oldies sind aber auch hier dabei, die einfach nie langweilig werden.

Jetzt auch für die Nintendo Switch verfügbar – Fall Guys, der Spaß mit den Bohnen

Am PC konnte das lustige Multiplayer-Game Fall Guys schon eine ganze Weile gezockt werden, doch am 21. Juni 2022 war es dann auch für die Nintendo-Nutzer so weit. 60 kleine „Bohnen“ kämpfen sich über verschiedene knallbunte Parcours voran, doch nur einer kann gewinnen. Ein bisschen erinnern die Herausforderungen an die frühere Kult-Spielshow Takeshis Castle mit dem Unterschied, dass die Teilnehmer diesmal bequem vom Sofa aus steuern können, was passiert. Gezockt werden kann nicht nur mit den Freunden der Nintendo Switch, sondern plattformübergreifend, ein Crossover zwischen allen Plattformen ist möglich und bietet daher extra viel Spaß.

Und noch einmal Nintendo – Mario Strikers: Battle League

Es ist das Partyspiel 2022 und bietet garantiert auch jenen Spaß, die nicht zu den Fußballfans gehören. Mit Mario Strikers: Battle League kann der Ball ins Rollen gebracht werden, nicht ganz nach den klassischen Regeln wie Fußball. Der Einzelspieler-Modus zeigt sich ziemlich vernachlässigbar, denn hier wird nur gegen die KI gespielt.

Im Multiplayer-Modus geht es dann aber heiß zur Sache, wenn Mario, Luigi, Bowser und Peach zeigen, was sie auf dem Rasen zu bieten haben. Ganz besonders spannend zeigen sich die abwechslungsreichen Herausforderungen im Online-Modus, die jeden Monat erneuert werden und damit für Spaß und Spannung sorgen. Endlich ist die Bundesliga nicht mehr die einzige wichtige Liga, denn auch bei Battle League wird mit einem Ligen-System gearbeitet.

Unravel Two – ein Dauerbrenner unter den Koop-Spielen

Gespielt wird das niedliche Spiel mit Story von zwei Personen, die in die Rolle eines „Yarni“ schlüpfen. Bei genauerem Hinsehen wird klar, dass hier niemand den Faden verlieren sollte, denn aus nichts anderem bestehen die Charaktere. Miteinander verknüpft gilt es eine herausfordernde Welt zu meistern, um die Geschichte der beiden menschlichen Jungen zu erkunden und dabei stets das goldene Leuchten zu jagen.

Einen Dialog benötigt das Spiel nicht, die Bilder sind selbsterklärend und auch die Spielmechanik ist schnell klar. Eine Herausforderung ist das gemeinsame Game aber trotzdem, denn während des gesamten Spielverlaufs bleiben die beiden Partner miteinander verbunden, als Faden untrennbar in der Mitte verknüpft.

Rainbow Six Extraction – jetzt geht es in die Quarantänezone

Rainbow Six Siege gehört spielerisch zu einem echten Dauerbrenner, doch mit Six Extraction ist nun ein weiterer PvE-Koop-Shooter an den Start gegangen, der bis zu drei Freunde miteinander spielen lässt. In der Quarantänezone warten unterschiedliche Aufgaben und vor allem jede Menge infizierte Untote, die es zu bekämpfen gibt.

Die zehn Parasitenarten können dabei ganz schön lästig werden, zumal sie ungeplant mutieren können. Dem entgegenstehen 18 Operatoren mit ihren ganz eigenen Waffen und Talenten. Auf 12 Maps wird gespielt, die Wahrscheinlichkeit einer Erweiterung war schon zum Release im Januar 2022 hoch.

Schwingen, pritschen, kicken – mit Nintendo Switch Sports

Es gibt jede Menge guter Gründe, warum mehr Sport treiben sinnvoll ist und jetzt ist das sogar an der Konsole möglich. Mit Nintendo Switch Sports schafft es ein weiteres Multiplayer auf die Hitliste für 2022. Ob beim Volleyball, beim Bowling, beim Ringen oder beim Tennis – hier wird gekämpft, denn es kann nur einer gewinnen.

Bis zu vier Spieler können (je nach Game) gegeneinander antreten und sich in den unterschiedlichsten Disziplinen messen. Benötigt wird dafür die innovative Bewegungssteuerung mittels Joycon, denn nur so wird aus dem Sport auf der Mattscheibe auch tatsächlich ein bewegungsintensives Abenteuer auf dem Sofa.

Gemeinsam überleben – Dying Light 2: Stay Human

Menschlich bleiben suggeriert der Titel des Games und bei Dying Light 2 scheint das alles andere als einfach. Das Survival Spiel in Ego-Perspektive schickt zwei Spieler zusammen in eine Welt, die optisch sehr stark an Europa erinnert. Unterwegs warten jede Menge Zombies und menschliche Gegner, die es zu bekämpfen gibt.

Der Untergang der Welt steht kurz bevor und nur die beiden Spieler haben die Chance, die bestehenden Konflikte zu lösen. Doch selbst ein Erfolg am Tag kann in der Nacht schon bereut werden, wenn die ausgehungerten Zombies die Mattscheibe fluten. Wichtig zu wissen ist, dass der Koop-Modus erst nach rund 120 Minuten Spielzeit freigeschaltet wird.

Der Alltime Klassiker – Mario Kart 8 Deluxe

Unter den Kartenspielen ist es definitiv UNO, was als wahrer Freundschaftskiller gilt. Auf der Nintendo Switch ist es Mario Kart 8 Deluxe, was bis heute einer der wichtigsten Dauerbrenner aus dem Nintendo Universum ist. Quietschbunte Karts und Bikes, die bekannten Gesichter aus Marios Welt als Fahrer und jede Menge Panzer und andere Hindernisse warten auf die Spieler.

Pro Konsole können bis zu vier Fahrer im Split-Screen gegeneinander antreten, auch ein gut genutzter Onlinemodus ist für gemeinsame Spiele verfügbar. Als erster ins Ziel kommt hier nicht unbedingt der beste Fahrer, sondern derjenige, der Geschossen wie Pilzen und Panzern am besten ausweichen kann.

Fazit: Zusammen ist einiges los auf den Plattformen

Egal ob am PC, auf dem Smartphone oder an der Konsole – in Sachen Multiplayer bietet 2022 jede Menge spannender Abwechslung. Stimmig erscheint dabei auch das breite Portfolio, was alle Interessen abzudecken scheint.

Nicht zu vergessen ist außerdem, dass es zahlreiche heiße Multiplayer-Games aus dem letzten Jahr gibt, die heute noch immer zu den Dauerbrennern gehören. Angefangen von FIFA bis zu Overwatch, wer gemeinsam mit Freunden zocken möchte, hat die Qual der Wahl, welches Spiel es denn am Ende sein soll. Von Poker bis Shooter ist hier alles möglich.