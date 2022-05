Unpacking auch auf PS4 und PS5

Nachdem es das chillige Puzzlespiel Unpacking bereits seit vergangenem November auf XBox, PC und Nintendo Switch gibt, dürfen ab morgen auch PS4- und PS5-Spieler endlich auspacken.

Dies wurde nun von Humble Games angekündigt. Demnach könnt Ihr den beliebten Indie-Titel ab dem 10. Mai 2022 auf Eure PlayStation laden.

Doch um was geht es? Bei Unpacking müsst Ihr die Vielzahl an Umzugskartons bewältigen und diese im neuen Heim auspacken. In der Mischung aus Homedekoration und Puzzle geht es dabei recht chillig zu. Von Unzugsstreß also keine Spur. Auf den anderen Systemen fand das Spiel jedenfalls recht großen Anklang, auch wenn das Ganze letztlich relativ unspektakulär ist. Vermutlich ist das gerade der Grund für den Erfolg.