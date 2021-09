Unpacking – Trailer und Veröffentlichungsdatum

Der Preis für das wohl ungewöhnlichste Spiel überhaupt dürfte dann wohl an diesen Titel gehen. Unpacking zeigt sich im neuesten Trailer und gibt das Veröffentlichungsdatum bekannt.

Unpacking wird vom Entwicklerstudio Humble Games selbst als Zen-Puzzle-Titel bezeichnet und wurde während der Gamescom 2021 noch für dieses Jahr angekündigt. Dabei wurde Unpacking bereits im Jahr 2018 vorgestellt, danach wurde es allerdings recht ruhig um den Titel mit der außergewöhnlichen Aufgabenstellung. Umso besser, dass Wholesome Games uns nun mit Unpacking und dem neuen Trailer mit Veröffentlichungsdatum überraschen konnten.

Doch um was geht es eigentlich? Nun, das Spielprinzip ist eigentlich recht schnell erklärt. Der Spieler muss in Unpacking Umzugskisten ausgepacken und deren Inhalt in den unterschiedlichen Räumen arrangieren. Begleitet wird das Ganze durch sanfte und entspannende Hintergrundmusik. Augenscheinlich liegt also die Hauptaufgabe des Spiels eher auf Zen, als auf Puzzle. Doch brauchen wir nicht alle einmal genau so ein Spiel, um in dieser ansonsten unruhigen und hektischen Zeit den Boden wiederzufinden? Wie gesagt, dürften Fans von actiongeladenen Spielen hier eher nicht auf ihre Kosten kommen.

Besonders die Besitzer des Xbox Game-Pass dürfen sich freuen. Unpacking wird für diese kostenlos in der Games-Bibliothek erhältlich sein.

Dann chillt doch schon einmal mit dem Trailer:

Unpacking erscheint am 2. November 2021 für Xbox, PC und Switch.

Quelle: Wholesome Games