Rabatte zum Star Wars Day

May the Force be with You! Zum heutigen Star Wars Day gibt es ein paar nette Rabatte im eShop von Nintendo.

Ihr könnt die folgenden Star Wars-Titel derzeit besonders günstig herunterladen:

Star Wars Pinball gibt es mit 50 % Rabatt für 14,99 €

Star Wars: Knights of the old Republic kostet 25 % weniger, also nur 9,25 €

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ist für 9,99 € (50 % billiger) zu haben

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast kostet 4,49 € (50 % Rabatt)

Star Wars Episode I Racer ruft 6,86 € auf (ebenfalls 50 % Rabatt)

Star Wars Republic Commando kostet 7,49 € (nochmals 50 % Rabatt)

Die Rabatt-Aktion ist allerdings nur kurz verfügbar. Genauer nur noch heute und morgen. Da heißt es schnell sein! Wir wünschen Euch jedenfalls einen schönen Star Wars Day!