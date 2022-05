Prince of Persia Remake bei neuem Studio

Irgendwie will die Entwicklung des Prince of Persia Remake nicht so richtig vorankommen. Wie wir im vergangenen Oktober noch berichteten, gab es zwar ein kleines Lebenszeichen, doch danach wurde es wieder sehr ruhig um den Prinzen und den Sand der Zeit.

Das Spiel wurde von Ubisoft in einem Vorschau-Livestream bereits im Herbst 2020 angekündigt. Ein Releasedatum wurde damals noch sehr zuversichtlich auf Januar 2021 festgelegt. Doch dann kam auch schon die erste Verschiebung um drei Monate und anschließend die Verschiebung auf unbestimmte Zeit.

Immer wieder wurde von den beiden beteiligten Entwicklerstudios Ubisoft Mumbai und Ubisoft Pune versichert, dass der Zeitplan eingehalten werde. Die dabei gezeigten wenigen Bilder wurden allerdings mit immer größer werdender Skepsis bei den Fans aufgenommen.

Das neue Lebenszeichen kommt nun endlich mit diesem Tweet:

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ

— Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022