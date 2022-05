Pac-Man feiert Geburtstag mit Musik und Spielesammlung

Wir reisen zurück zum 22. Mai 1980. Mit seinem unverkennbaren „waka-waka-waka“ eroberte der bis dahin unbekannte Pac-Man die Herzen der Arcade-Gamer. Danach folgten eine Vielzahl von Games und das nicht nur in der Arcade. Auch den Heimkonsolenmarkt durfte Pac-Man mit Unterstützung seiner Ehefrau erobern. Satte 42 Jahre alt ist der pillenvertilgende Videogame-Held also geworden. Pac-Man feiert Geburtstag und wir feiern einfach mit.

Beinahe pünktlich zum Jubelfest erscheint diesen Freitag, am 27. Mai 2022, Pac-Man Museum+ auf Xbox One, PS 4, Nintendo Switch, PC und ist kompatibel mit PS5 sowie Xbox Series X/S. Satte 14 Titel der legendären Pac-Man-Serie sind enthalten. Inhaber des Xbox Game Pass kommen rechtzeitig zum Launch ebenfalls in den Genuss der Spielesammlung.

Ab dem 02. Juni 2022 kommen Fortnite-Player in den Genuss, mittels spezieller Pac-Man-Kosmetika ihre Wertschätzung für den Geisterkiller zu zeigen.

Zur Feier von Pac-Mans Jubelfest stellt Bandai Namco Entertainment America Inc. einen brandneuen Titelsong vor und präsentiert diesen mit einem quietschbunten Video. Viel Spaß mit „We are PAC-MAN“:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Lied wurde von Yoshihito Yano von Bandai Namco Studios Inc. und Kazuhito Udetsu von Bandai Namco Entertainment Inc. geschrieben und von dem in Tokio lebenden Künstler Kaho Kidoguchi gesungen.

Mehr zum Feiern

Weitere Anerkennung erhält Pac Man auch durch die für den 06. Juni 2022 angekündigte Kollektion von Eastpak. Diese umfasst Taschen, Koffer und Federmäppchen. Außerdem werden Pac-Man und die Geister im Computerspielmuseum in Berlin ab diesem Monat einen Zug der U-Bahnlinie 5 übernehmen. Und für diesen Herbst/Winter ist eine Pac-Man-Kollektion in Zusammenarbeit mit sloggi geplant, die in mehreren Ländern in Europa und Asien erhältlich sein wird.

Die Teilnahme am Geburtstags-Gewinnspiel zur Feier des unersättlichen, gelben Supermapfers ist leider nur US-Bürgern vorbehalten. In Europa gibt es diesbezüglich keine mitgeteilten Neuigkeiten. Das ist aber trotzdem kein Grund, den Kopf in Trauer hängen zu lassen. Pac-Man feiert Geburtstag und wir nutzen die Chance, dem tapferen Geisterjäger herzlichst zu gratulieren.

Quelle: Bandai Namco