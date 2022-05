Was vor zwei Tagen noch als Gerücht durchs Netz geisterte, wurde nun gestern von Nintendo via Twitter bestätigt. Die Indie World findet bereits heute statt.

Seid am 11.05. um 16:00 Uhr bei der nächste #IndieWorld-Präsentation dabei. In der etwa 20-minütigen Präsentation bekommt ihr Informationen zu Indie-Spielen, die demnächst für Nintendo Switch erscheinen. Hier findet ihr morgen die Live-Übertragung: https://t.co/UCL9DtkwCd pic.twitter.com/4CGYHy7NCh — Nintendo DE (@NintendoDE) May 10, 2022

Ganz konkret startet das Event heute, also am 11. Mai 2022 um 16:00 Uhr. In knapp 20 Minuten werden in dem Livestream kommende Indie-Spiele vorgestellt.