Am 15. Mai 2012 erschien Max Payne 3. Kaum zu glauben, dass es wirklich schon 10 Jahre sind. Doch Rockstar Games feiert wirklich schon 10 Jahre Max Payne 3.

Das Geschenk an die Fans ist eine neue Version des gefeierten Soundtracks des Spiels von der Band Health. Diese veröffentlichen etwas später in diesem Jahr das neue Album mit dem Titel „Max Payne 3 – The Official Soundtrack (Anniversary Edition)“.

Für alle Nostalgiker gibt es das Album auf Vinyl, aber wird auch über die verschiedenen Streaming-Plattformen veröffentlicht. Das Besondere: als Bonus gibt es auch bisher unveröffentlichte Songs.

Trotz des großen Erfolges von Max Payne 3, wurde leider nie ein 4. Teil realisiert. Rockstar Games hat ferner auch keine Intensionen angekündigt, die Serie zu erweitern.

Das wäre doch auch ein Geburtstagsgeschenk für 10 Jahre Max Payne 3 gewesen.

