Noctua NH-D12L – ein Dual-Tower-CPU-Kühler

Noctua, bekannt für hochwertige und laufruhige Kühlungslösungen designt in Österreich, präsentiert mit dem NH-D12L einen neuen Dual-Tower-CPU-Kühler mit geringer Bauhöhe. Dieser basiert auf dem neuen NF-A12x25r Rundrahmen-Lüfter.

„Bisher hatten alle unsere CPU-Kühler in der 120mm-Klasse eine Bauhöhe von 158mm, doch in letzter Zeit unterstützen immer mehr PC-Gehäuse bloß noch bis zu 150 oder gar nur 145mm – genau da kommt der NH-D12L ins Spiel,“ erklärt Roland Mossig (Noctua CEO). „Einfach eines der bestehenden Modelle niedriger auszuführen, war keine Option, da normale, quadratische 120mm Lüfter zahlreiche Probleme mit Mainboard-Kühlern oder Shrouds verursacht hätten. Daher haben wir dieses neuartige Dual-Tower-Design sowie eine Rundrahmen-Version unseres NF-A12x25 Lüfters entwickelt, die in einer sehr tiefen Position zwischen den beiden Kühltürmen montiert werden kann – eine bestechende Kombination, die für diese Höhenklasse beeindruckende Resultate liefert.“

Der Noctua NH-D12L im Detail:

Mit einer Bauhöhe von nur 145 mm ist der NH-D12L etwa 13 mm niedriger als die anderen 120-mm-Modelle von Noctua und eignet sich so für 4U-Systeme und schmale Tower-Gehäuse. Bislang war man in solchen Systemen auf Lösungen mit 92-mm-Lüftern beschränkt. Im Hinblick auf die Kühlleistung steht der NH-D12L den größeren Geschwistern aber in nichts nach. Dank des Dual-Tower-Designs und fünf Heatpipes erreicht er eine Kühlleistung, die die des NH-U12S übertrifft und sogar sehr nahe an Noctuas mehrfach prämiertes 120-mm-Flagschiff, den NH-U12A, herankommt.

Der CPU-Kühler weist ein asymmetrisches Design auf, sodass er nicht über die Speicherbänke in Intel LGA1700/LGA1200/LGA115x und AMD AM4/AM5-Mainboards ragt. So ist eine 100 prozentige Kompatibilität selbst zu RAM-Modulen mit hohen Heatspreadern gegeben.

Beim NF-A12x25r handelt es sich um ein abgewandeltes Modell des NF-A12x25, dem besten 120-mm-Lüfter auf dem Markt. Dieser wurde mit einem runden Rahmen versehen, um eine kompaktere Ausführung des CPU-Kühlers zu ermöglichen. Dennoch bietet der Kühler die gleiche hervorragende Kühlleistung. Der Lüfter ist auch einzeln erhältlich.

Wie üblich wird er CPU-Kühler mit dem bewährten SecuFirm2-Montagesystem und der NT-H1 Wärmeleitpaste geliefert. Die Herstellergarantie beläuft sich auf 6 Jahre.

Weitere Details finden sich auf der Produktseite von Noctua.

Preise und Verfügbarkeit:

Beide neuen Produkte sind ab sofort verfügbar. Der UVP für den Noctua NH-D12L beläuft sich auf 89,90 € und für den NF-A12x25r PWM auf 29,90 €.