[Gewinnspiel] Game2Gether verlost Blu-Rays von The North Sea

Zum Heimkinostart (DVD, Blu-Ray und UHD Blu-Ray im Verleih von Koch Films) des Survival-Actionfilms The North Sea am 24.03.2022 habt ihr bei uns die Chance eine von drei Blu-Rays zu gewinnen! Dazu müsst ihr das Gewinnspielformular weiter unten korrekt ausfüllen und landet damit im Lostopf!

Digital ist der Film schon seit dem 10.03.2022 zum Kauf oder Streamen vorhanden.

Wir wünschen viel Glück bei der Verlosung und gute Unterhaltung mit The North Sea!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die härtesten Männer im Ölgeschäft arbeiten auf den Bohrinseln der Nordsee. Aber auch sie sind hilflos, wenn der Meeresboden einbricht. Zwischen einstürzenden Fördertürmen und brennendem Öl kommt kein Schiff mehr durch die tobenden Wellen, nur die U-Boot-Ingenieurin Sofia stellt sich Feuer und Wasser entgegen. Um ihren Kollegen zu retten, muss sie die geballte Gewalt der Natur unterlaufen.

Nach The Wave und The Quake kommt jetzt The North Sea: Packende Survival-Action mit spektakulären Special Effects und einer spannenden Geschichte, die ein alarmierend reales Öko-Desaster auf den isolierten Ölbohrinseln der Nordsee zeigt.

Weitere Trailer und Filme von Koch Films auf dem offiziellen YouTube-Kanal.

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von docs.google.com zu laden. Inhalt laden

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 23.03.2022, 20:00 Uhr