Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp auf unbestimmte Zeit verschoben

Nintendo teilt via Twitter mit, dass die Veröffentlichung von Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp auf ein noch nicht bekanntes Datum verschoben wird.

In light of recent world events, we have made the decision to delay Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, which was originally scheduled to release on Nintendo Switch on 08/04. Please stay tuned for updates on a new release date.

